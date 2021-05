L’estate sta arrivando e la voglia di vestirsi in maniera più leggera è forte. Questo però può sfociare in errori di stile che possono metterci in imbarazzo. Ci sono infatti delle piccole regole da seguire per evitare di essere fuori luogo in determinate situazioni. Infatti, questi sono i 5 errori da evitare assolutamente per apparire sempre perfetta ed avere un look estivo da 10 e lode.

Reggiseno a vista

Può essere impegnativo, però è importante saper scegliere il reggiseno adatto per ogni tipo di scollatura. Questo perché spalline e ganci a vista ci restituiscono un aspetto sciatto e volgare. Per ovviare a questo problema, possiamo indossare un reggiseno adesivo in silicone. Infatti, non tutte le donne amano stare senza il reggiseno e questa è una valida alternativa che ci permette di nasconderlo al meglio.

Evitare pelle e velluto

I capi d’abbigliamento fatti di questi materiali sono assolutamente da evitare in estate. Questi, infatti, sono perfetti per le stagioni autunno-inverno. Anche se stiamo parlando di minigonne o di top striminziti, consigliamo di evitare di indossarli nelle stagioni più calde. Questo perché farebbero sudare la nostra pelle rendendoci una serata per locali un vero inferno. Scegliamo piuttosto capi in cotone o in lino decisamente più consoni alla stagione.

Tacchi dello spessore sbagliato

Mentre i tacchi sottili donano particolarmente a chi ha gambe e caviglie esili, rischiano di fare risultare più voluminose le gambe di chi ha una figura più morbida. Chi possiede una silhouette curvy dovrebbe scegliere tacchi spessi, mentre dovrebbero evitarli le donne dalla figura snella ed esile. Su quest’ultime restituirebbe alla figura un effetto sproporzionato.

Intimo multicolor sotto i capi di colore bianco

Questo colore esalta l’abbronzatura e riflette la luce solare ed è per questo che è il più utilizzato nelle stagioni calde. I capi bianchi però, se abbinati all’intimo sbagliato, perdono tutto il loro fascino. L’intimo colorato, nero o bianco si nota subito sotto un outfit bianco. Ebbene sì, contrariamente a quanto si pensi, scegliere un intimo bianco sotto l’outfit bianco è un grave errore. Esso risulterebbe ancora più visibile dell’intimo nero. Pertanto, per evitare l’imbarazzo di far notare vistosamente a tutti il proprio intimo, scegliamo il color carne e senza cuciture. In questo modo il nostro intimo sarà davvero invisibile.

Trasparenze esagerate

Scegliere capi con trasparenze evidenti è quasi sempre un azzardo. Infatti, se li usiamo in un contesto sbagliato come può essere quello della città, il risultato sarebbe un disastro. Ci vuole molto poco per sfociare nella volgarità e dunque per evitare l’imbarazzo, indossiamo capi molto trasparenti soltanto al mare. Questo, infatti è un contesto in cui l’effetto “vedo non vedo” è normalmente accettato.

Questi sono i 5 errori da evitare assolutamente per apparire sempre perfetta ed avere un look estivo da 10 e lode. Seguendo queste piccole regole potremo sentirci più belle e sicure in ogni occasione.

Approfondimento

Soltanto in pochi conoscono questo geniale e semplicissimo trucco per fissare il make-up con un solo gesto.