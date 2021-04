L’estate è ormai alle porte. E questo, come ben sappiamo, vuol dire pantaloncini corti, vestiti e gonnelline. Proprio per questo motivo, molti di noi vogliono rimettersi in forma. Ma, a causa della situazione, le palestre sono ancora chiuse. Perciò dobbiamo trovare dei modi per allenarci a casa e cercare di ottenere gli stessi risultati. Basterà sapere cosa fare. Per esempio, questi sono i 3 esercizi che renderanno le nostre gambe snelle e toniche in un lampo e ci renderanno pronte all’estate.

L’esercizio della ballerina

Questo esercizio è davvero molto comune e ci aiuterà a rendere più toniche le gambe e le cosce. Per iniziare, dovremo stare in dietro e dovremo cercare di tenere in dentro la pancia. Mettiamo le gambe strette tra di loro e cerchiamo di tenere la schiena il più dritta possibile. Spostiamo leggermente le punte dei piedi verso l’esterno e sorreggiamo il nostro peso poggiando la mano su un mobile solido. Ora, lasciamo il peso sulla gamba destra e slanciamo la sinistra in avanti per 10 volte. Facciamo lo stesso poi al contrario.

Gli affondi sono sicuramente un evergreen

Tutti sappiamo che per rassodare le gambe abbiamo bisogno degli affondi. Per quanto questo esercizio possa essere faticoso, è davvero necessario. Dunque, partiamo da una posizione eretta, con le gambe tese e chiuse. Spostiamo la gamba destra indietro, mantenendo le mani sui fianchi e la schiena dritta e cerchiamo di toccare il pavimento con il ginocchio. Torniamo poi nella posizione iniziale e facciamo la stessa cosa con l’altra gamba. Ripetiamo per circa 20 volte.

Chiudiamo la lista con il Donkey kick

Questo esercizio è noto come il calcio dell’asino e ci può davvero aiutare in questa impresa. Dovremo iniziare inginocchiati, mettendo le gambe parallele tra di loro e poco divaricate. Contraiamo gli addominali e manteniamo la schiena dritta. Prendiamo un bel respiro e, mentre espiriamo, slanciamo la gamba indietro. Se ce la facciamo, cerchiamo di raggiungere almeno i 90 gradi. Ripetiamo 20 volte per ogni gamba.

Perciò, questi sono i 3 esercizi che renderanno le nostre gambe snelle e toniche in un lampo e ci renderanno pronte all’estate. Ovviamente c’è da dire che ogni corpo è a sé e che alcuni avrebbero più bisogno di questi esercizi rispetto ad altri. Ma, al tempo stesso, per questo mese di attesa, tutto ciò potrà sicuramente tornarci utile.