A fine agosto comincia il periodo delle conserve. Gli squisiti prodotti che l’estate ci regala cominciano a scarseggiare. Allora l’unico modo per preservarne profumi e sapore è la tradizione delle conserve. In tutta la Penisola italiana, il pomodoro è considerato un cibo importantissimo. Oltre ad essere il protagonista della stagione calda, questo frutto si trasforma in vista dell’inverno. Così nascono i pomodori secchi o sott’olio, ma soprattutto la salsa o passata di pomodoro. Di ricette ne esistono tante versioni. Ma questi sono gli ingredienti segreti per preparare una conserva di pomodoro speciale da leccarsi i baffi. Infatti, come detto, le ricette sono tante, quindi è possibile trovare interessanti suggerimenti nella tradizione storica.

La salsa condita

La passata che si acquista di solito è fatta di solo pomodoro. Se ne possono trovare versioni che aggiungono il basilico. È raro, però, trovare altre variazioni sulla ricetta. Per questa ragione pochi hanno sperimentato il gusto di due ingredienti aggiuntivi. Si tratta della cipolla e del sedano. Grazie alla cottura dei pomodori da salsa con queste due verdure, si ottiene un sapore molto più aromatico e dolce.

Prendiamo una pentola capiente. Basterà scegliere del sedano tenero e tagliarlo in piccoli pezzi. Poi, aggiungere della cipolla preferibilmente rossa tagliata in grossi pezzi. Il tutto si unisce ai pomodori tagliati a metà e privati della parte dura del picciolo. Infine, si procede cuocendo la salsa sul fuoco con la pentola coperta. È consigliabile aggiungere sempre uno o due granelli di sale in cottura. In questo modo si crea quel poco di acqua che permette ai pomodori di non bruciarsi. Dopo 20 minuti, se l’acqua di cottura diventa troppa, eliminiamola con un mestolo. Passiamo la salsa al passaverdure e rimettiamola sul fuoco fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Questi sono gli ingredienti segreti per preparare una conserva di pomodoro speciale da leccarsi i baffi

E arriviamo ad un altro ingrediente segreto. Per la precisione si tratta di una varietà di pomodoro dal sapore molto zuccherino. È il pomodoro ciliegino. Nato per la prima volta nel Sud-Est della Sicilia, oggi è una delle varietà più apprezzate al mondo. Questi piccoli frutti rotondi hanno la pelle spessa e rosso vivo. Il loro gusto è ciò che li caratterizza. L’incredibile dolcezza li rende perfetti per una conserva di pomodoro che supera ogni aspettativa. Il procedimento per la preparazione è anche più semplice. Infatti, con i pomodorini non sarà necessario eliminare parti dure o i semi interni. È sufficiente tagliare in due metà il piccolo pomodoro e unirlo agli altri ingredienti.

