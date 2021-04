Non bisogna sottovalutare quello che ci dice il nostro organismo. Se vediamo che qualcosa non va, dobbiamo agire in fretta per evitare inconvenienti. Ed in ogni caso è sempre meglio fare prevenzione prima di avere problemi.

La primavera poi può essere portatrice di spossatezza, a causa del cambiamento del clima e dalle tossine che possono essersi accumulate durante l’inverno. È dunque bene fare alcune modifiche alla nostra dieta per prevenire o perlomeno ridurre i sintomi di spossatezza primaverile. Questi sono gli importantissimi cibi che liberano il corpo dalle tossine e riducono la stanchezza in un attimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco che cosa dobbiamo fare

La cosa migliore per eliminare le tossine in eccesso è cambiare un po’ l’organizzazione dei nostri pasti. Innanzitutto, dovremmo fare delle colazioni più consistenti, che comprendano innanzitutto la frutta (che ci garantisce vitamine fondamentali). Ma anche noci, nocciole, mandorle, pistacchi, che ci danno la carica giusta per iniziare la giornata.

Anche il pranzo, che normalmente è molto leggero, dovrebbe essere arricchito un po’. Qui pane, pasta, o perché no anche un trancio di pizza possono farci bene e rifocillarci se siamo stanchi. In alternativa, anche qualche proteina va bene.

Per quanto riguarda la cena, l’ideale sarebbe di evitare di mangiare troppo a ridosso dell’ora di coricarsi, per garantire un riposo migliore. Quindi se siamo abituati a cenare molto tardi cerchiamo di anticipare un po’. Durante questo pasto ricordiamoci di far abbondare le verdure ed i cereali.

Le importanti abitudini

Questi sono gli importantissimi cibi che liberano il corpo dalle tossine e riducono la stanchezza in un attimo. Frutta, verdura, pasta, e cereali ma attenzione, devono essere mangiati nei momenti giusti. In tal modo riusciremo a massimizzare gli effetti della riduzione di stanchezza e tossine nel corpo.

Ricordiamo poi che anche l’attività fisica aiuta molto. Quindi iniziamo a vincere la spossatezza tramite la dieta, ma poi iniziamo anche a fare più movimento. Gli effetti si vedranno sul nostro benessere quasi immediatamente.

E per spezzare la dieta ogni tanto, consigliamo qualche bel piatto adatto alla stagione in questo articolo.