Avere una vita attiva è fondamentale. Non ci si riferisce solo ed esclusivamente alle palestre o ai centri sportivi. Anche camminare è un esercizio. Correre, fare dei lavori che contemplano un’attività motoria. Sono tutti esempi di azioni quotidiane che possono contribuire a vivere in salute.

In particolare, esistono dei tipi di allenamento che non sono fini a sé stessi. L’obiettivo di molti può essere perdere qualche chilo o avere un fisico perfetto e tonico. Altri, invece, hanno una visione più utilitarista.

Questi che vedremo a breve sono gli esercizi fisici che possono aiutare nella vita quotidiana.

Attività motoria e attività fisica

Nei vari DPCM che si sono succeduti in questa pandemia, si parlava di attività motoria e attività fisica. Urge una chiarificazione. L’attività motoria consiste in tutti quegli esercizi che non comportano uno sforzo troppo alto e prolungato nel tempo. Come, ad esempio, la camminata.

L’attività fisica, invece, può essere equiparata all’allenamento standard. Pesi, esercizi a corpo libero, corsa, sport di squadra. Tale attività non contempla l’uso della mascherina in quanto comporta un’iperventilazione e una fatica non indifferente.

Gli esercizi che si analizzeranno attengono ad entrambi i tipi di allenamento succitati.

Questi sono gli esercizi fisici che possono aiutare nella vita quotidiana.

Corsa, camminata e allenamento funzionale

L’esercizio cardio è indispensabile. Si può pensare alla corsa o alla camminata. È necessario scegliere l’intensità in base alla propria preparazione atletica. Si consiglia sempre di rivolgersi ad un esperto del settore.

Tali attività possono avere un riflesso più che positivo sulla vita di tutti i giorni. Si pensi, ad esempio, alle scale di un condominio. O agli spostamenti in ufficio a lavoro. Avere una buona condizione aiuta molto in tali operazioni.

L’allenamento funzionale, inoltre, è studiato proprio per mimare le faccende quotidiane. Si utilizza anche nella riabilitazione. Gli esercizi specifici sono gli squat che aiutano a sollevare carichi differenti. Pensando alla vita quotidiana, si fa riferimento alle buste della spesa o alle casse d’acqua. Altri esercizi come i curl, gli addominali e gli swing conferiscono una maggiore forza, tonicità e mobilità.

Tali caratteristiche possono fare davvero comodo nella vita di tutti i giorni.