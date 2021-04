A volte, non è il caso di andare a correre per chilometri per ritrovare il benessere. Certo, la corsa è un vero toccasana, ma ci sono tanti altri esercizi che fanno molto bene alla salute. Ed alcuni, per fortuna, possono essere fatti dentro le mura di casa. Ancora meglio, siccome ormai il bel tempo è arrivato, possiamo provarli direttamente in giardino.

Oggi ne vedremo alcuni davvero ottimi. Questi sono gli esercizi che possiamo fare in giardino e che ci daranno una carica d’energia pazzesca.

L’importanza della primavera

La prima cosa da fare è tenere conto del momento in cui ci troviamo, ovvero il primo mese di primavera. Esso è un mese di transizione, dove il tempo pian piano si fa migliore, in montagna la neve si scioglie, ed insomma il tepore entra nelle nostre vite.

In queste condizioni, l’ideale è praticare un po’ di yoga, per allineare mente e corpo alle condizioni stagionali. Basta un quarto d’ora al giorno e vedremo già grandi effetti.

Le posizioni che dovremmo scegliere più spesso sono quelle che ci permettono di depurare gli organi, ovvero sono soprattutto quelle che implicano delle torsioni

Ecco quali sono

Un’ottima posizione è quella dell’angolo invertito, che si effettua allungando le gambe e praticando delle torsioni della schiena, seguendo il respiro. Sono anche importanti quelle pose che permettono di essere ben saldi a terra, come quella del triangolo. Anche questa ci porta ad una torsione, ma stavolta fatta in piedi, con le gambe allargate.

Ed infine, consigliamo anche un movimento per coloro che sono più esperti. Si tratta della posizione del ponte, che implica di mettere mani e piedi a terra, con il petto rivolto verso l’alto. Ovviamente questa è molto difficile e quindi riservata solo a chi pratica yoga da tempo, quindi non rischiamo di farci male. Se svolta bene, essa aprirà il petto e renderà il corpo pronto ai cambiamenti primaverili.

Questi sono gli esercizi che possiamo fare in giardino e che ci daranno una carica d’energia pazzesca. Basta seguirli con costanza, e ci troveremo prontissimi ad affrontare la primavera senza alcun problema.

