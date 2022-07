Non si può dire di no agli sformati di patate gratinati, gustosi e fatti in casa. Sono un classico piatto per la propria famiglia, ma anche per i propri ospiti, per una cena perfetta.

Un piatto che piace a grandi e piccini, ottimo come secondo, ma anche come piatto unico.

In questo articolo vedremo due ricette facili da preparare, veloci e, soprattutto, buonissime.

Questi sformati di patate sono irresistibili e renderanno felici la nostra famiglia e i nostri ospiti

La prima ricetta riguarda lo sformato di patate con besciamella. Gli ingredienti sono i seguenti:

1 chilo di patate piccole;

una cipolla media;

2 cucchiai di olio;

2 porri;

sale, pepe e noce moscata;

150 grammi di pecorino grattugiato.

Ingredienti per la besciamella:

60 ml di olio;

5 cucchiai di farina;

un litro di latte;

sale, noce moscata e una spruzzata di limone.

La besciamella può essere preparata anche senza glutine .

La preparazione è la seguente. Preriscaldare il forno a 220 gradi. Lavare le patate e lessarle con la buccia. Mondare il porro e tagliarlo a listarelle fini.

Far appassire la farina nell’olio in una casseruola e scaldare, mescolando continuamente. Versare a filo il latte e mescolare energicamente con una frusta in modo che non si formino grumi.

Aggiungere la cipolla e il porro e cuocere fino a quando la besciamella non sarà cremosa. Condire con una piccola spruzzata di succo di limone, sale e noce moscata.

Dopo aver grattugiato il pecorino, scolare le patate, lasciarle raffreddare leggermente, sbucciarle e tagliarle a fette non troppo sottili. Amalgamare il tutto e versare in una pirofila da forno. Cospargere il formaggio sopra.

Cuocere in forno fino a quando la superficie non sarà dorata.

Con carne macinata

Questi sformati di patate sono irresistibili, vediamo il secondo. Gli ingredienti sono i seguenti:

un chilo di patate;

un chilo di carne di manzo macinata;

250 grammi di mais in scatola;

250 grammi di funghi in scatola;

200 grammi di Emmental grattugiato;

una tazza di panna da cucina;

300 grammi di formaggio Quark;

pepe, paprika, aglio e cipolla.

La preparazione è la seguente.

Sbucciare le patate e poi lessarle in acqua salata, ma non completamente. Lasciar raffreddare dopo la cottura.

Tritare finemente la cipolla, sbucciare e schiacciare l’aglio. Mescolare la carne macinata con la cipolla e l’aglio e condire bene con sale, pepe e paprika in polvere. Soffriggere il tutto con due cucchiai d’olio in una padella antiaderente.

Affettare le patate una volta raffreddate e poi scolare il mais e i funghi. Riempire una casseruola capiente alternativamente con uno strato di patate, carne macinata e verdure. Mescolare la panna, al formaggio Quark, al sale, al pepe e alla paprika. Quindi versare il liquido sullo sformato e cospargere di formaggio.

In seguito infornare la pirofila nel forno preriscaldato a 175°C per 40 minuti.

