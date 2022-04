Questi sfiziosi antipasti di pasta sfoglia non solo con salmone e ricotta si mangiano in un boccone e sono anche belli

Ogni giorno affrontiamo tanti impegni sia a casa che fuori. Fare una ricca colazione ci permette di fare il pieno di energie anche se a metà mattina proviamo a volte un languore. Nella pausa pranzo sarebbe meglio non abbuffarsi per evitare la sonnolenza durante la digestione, quindi ci consoliamo pensando a una cena appagante. Nei giorni festivi, ma anche di sabato, se decidiamo di ricevere qualche ospite, pensiamo a diversi piatti e al dolce. Per intrattenerli, però, prepareremo degli stuzzichini che di solito non mangiamo durante la settimana. Cucinarli è facile, ma se siamo fuori per lavoro o per lo studio quando torniamo a casa la sera probabilmente preferiamo un piatto sostanzioso rinunciando all’antipasto. Vediamo come farne alcuni con la versatile pasta sfoglia.

Come fare i cestini di pasta sfoglia e idee per il ripieno

Prendere un rotolo di pasta sfoglia, ricavarne dei cerchi con un coppapasta o un bicchiere e sistemarli dentro a dei pirottini oliati o negli stampi di silicone, facendo aderire i bordi alle pareti. Praticare dei buchetti sul fondo con una forchetta, oliare o imburrare leggermente e infornare a 190/200 gradi per 10/15 minuti. Un altro metodo consiste nel capovolgere una teglia per muffin, oliarla e stendere sulle collinette i cerchi di sfoglia. Il ripieno può essere di vario tipo. Vediamo qualche idea:

saltare in padella delle zucchine tagliate a striscioline con olio e un aglio, unirle a un po’ di ricotta, sale e pepe e farcire i cestini di pasta sfoglia;

spalmare il fondo con del formaggio fresco e fare con delle fette di bresaola o di prosciutto crudo delle rose da adagiarvi;

frullare un po’ di mascarpone con del salmone e un cucchiaio di maionese. Riempire la sfoglia con questa mousse;

un’altra idea è quella di frullare olive nere e tonno.

Ecco un antipasto carino e di facile esecuzione, le roselline di pasta sfoglia, i cui ingredienti sono:

un rotolo di pasta sfoglia;

alcune patate appena cotte;

prosciutto cotto;

provolina a fette;

olio extravergine d’oliva;

rosmarino;

sale.

Stendiamo la pasta sfoglia e con una rotellina ricaviamo delle strisce rettangolari. Scolare le patate appena scottate e che non si sfarinino e tagliarle a fette sottili. Ora disporle sulla pasta sfoglia e sovrapporvi un po’ di prosciutto cotto e della provolina. Arrotolare formando una rosa e disporre dentro delle formine per muffin o in una teglia apposita con dei pirottini. Cospargere con un po’ di rosmarino tritato finemente e un pizzico di sale. Cuocere poi in forno a 200 gradi per 15/20 minuti.

Questi sfiziosi antipasti di pasta sfoglia saranno graditi a tutti e finiranno in un lampo.

