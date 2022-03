C’è chi nasce ottimista e chi pessimista. Chi è sempre di buon umore e chi, invece, è continuamente triste o malinconico.

Pare che queste caratteristiche dipendano, almeno in parte, dal nostro segno zodiacale. Infatti, l’oroscopo individua alcuni segni felici e spensierati e altri, invece, più cupi e tristi.

Oggi andiamo a conoscere i quattro più allegri di tutti. Questi segni zodiacali sono sempre felici e riescono a contagiare gli altri con il loro buonumore. Quindi, se ci sentiamo tristi, circondiamoci di persone di questi segni, sicuramente ci faranno tornare il sorriso.

La loro caratteristica allegria

Iniziamo con quello che è forse il segno più allegro di tutti, ovvero il Sagittario. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che si tratta di un segno avventuroso e che ama vivere tante avventure diverse. Il Sagittario riesce a vedere il Mondo come bello ed eccitante, pronto a essere scoperto ed esplorato. Le infinite possibilità che la vita gli propone lo tengono sempre di buonumore e rendono questa sua allegria contagiosa.

Il secondo segno sempre allegro è il Leone. Forse non è felice come il Sagittario, ma di sicuro sa come riottenere l’allegria dopo un momento difficile. Questo segno è attratto dalla positività e non appena si sente un po’ giù, trova un modo per rallegrarsi: guardare un film comico, uscire con gli amici, ascoltare il suo album preferito. Insomma, in men che non si dica il Leone tornerà felice e sarà difficile fargli passare il sorriso.

Questi segni zodiacali sono sempre felici e la loro allegria è come un raggio di sole per tutti

Un altro segno molto allegro è l’Ariete. Questo segno, infatti, ama stare in mezzo alle persone, ispirarle e guidarle. Per questa ragione è il segno che riesce a rallegrare tutti con una battuta simpatica e che riesce a mantenere l’allegria anche nelle situazioni difficili. Un leader sempre con il sorriso.

Concludiamo questo allegro gruppo con la Bilancia. Si tratta di un segno gentile, che evita i conflitti e, anzi, porta armonia in ogni posto in cui si trova. Evitando quindi litigi e offese, riesce a creare un ambiente di felicità per sé stessa e per gli altri. Forse più di tutti gli altri segni la Bilancia è davvero un raggio di sole, che porta gioia e sorriso in un attimo.

Questi erano quindi i segni più allegri. Comunque ricordiamo poi una cosa fondamentale: anche se non apparteniamo a nessuno di questi segni, non vuol dire che siamo condannati alla tristezza. Infatti, sta a noi vedere il lato positivo della vita e tornare ottimisti anche nelle difficoltà. Il nostro segno può aiutare ma non è determinante.

