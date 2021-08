Sono in realtà più comuni di quanto si pensi. E molto spesso vengono interpretati male e non vi si dà attenzione. Sono dei segni che vengono solitamente sulla pelle del viso che non bisogna sottovalutare. Possono venire anche in altre zone del corpo, ma sono soliti comparire sul viso.

Ma perché non sono da sottovalutare? Questi segni sulla pelle potrebbero segnalare un’errata pulizia del viso o l’utilizzo di cosmetici sbagliati. Quindi bisogna correre ai ripari. Magari cambiando detergente viso oppure cambiando cosmetico. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

La pelle è spesso soggetta ad arrossamenti o altro. I motivi possono essere tantissimi, bisogna però ricordarsi che la pelle è la nostra barriera con il mondo e che quindi va protetta. Ad esempio è fondamentale mettere la crema solare quando ci si espone al sole per evitare di danneggiare la cute. È altresì importante fare una profonda detersione del viso per rimuovere tutto lo sporco che la nostra pelle assorbe durante il giorno, compreso lo smog della città.

Quei famosi punti bianchi

Se però si usano delle creme non adatte alla nostra pelle oppure la detersione del viso è sbagliata potrebbero venire sul viso dei puntini bianchi. Questi puntini, detti comedoni chiusi o anche grani di miglio, sono delle piccolissime bollicine ripiene di cheratina, da non confondere con la famosa acne.

I motivi

I motivi per cui compaiono questi grani di miglio in realtà non si conoscono ancora bene nel dettaglio. Ma si pensa che un’inadeguata pulizia del viso e uso non adatto delle creme ne favoriscano la comparsa. Quindi per prevenire la comparsa dei grani di miglio bisogna lavarsi bene il viso, rimuovendo lo sporco della giornata. Ed evitiamo di usare creme troppo grasse che favoriscono l’occlusione dei follicoli piliferi.

Approfondimento

