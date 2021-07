La bocca è un elemento chiave per la bellezza del nostro viso e per il successo delle nostre relazioni con gli altri. Ma non tutti sanno che osservando la sua conformazione ogni giorno, possiamo controllare anche il nostro stato di salute generale. Scopriamo oggi perché questi segni sulla bocca sono sintomo di problemi insorgenti nel nostro organismo. Con l’analisi degli Esperti di Salute e benessere di ProiezionidiBorsa.

Una bocca sana è segno di successo

Questi segni sulla bocca sono sintomo di problemi di salute. Secondo gli attuali canoni estetici, una bocca di successo deve essere morbida, turgida, con le labbra che si schiudono leggermente quando stiamo ascoltando gli altri. A proposito di proporzioni, dovrebbe essere pari circa alla larghezza totale del naso. E in ogni caso non dovrebbe superare lo spazio esistente tra le due pupille. Dunque, attenzione a richiedere modifiche estetiche che alterano un equilibrio armonico. Ma la bocca è anche una importante spia del nostro stato di salute e dell’insorgere di patologie, anche gravi come l’Alzheimer. Un collegamento tra herpes e Alzheimer è stato individuato da una ricerca coordinata dall’Università La Sapienza di Roma.

Raggrinzimenti a sorpresa

Fino alla mezza età la muscolatura intorno alla bocca mostra una sana tensione ed è ben irrorata. Ma poi si raggrinziscono e questo processo può anche avvenire nel giro di pochi mesi. Molte persone, uomini e donne, ricorrono ai filler del chirurgo estetico al comparire di questi spiacevoli segni del tempo. Gli interventi più diffusi sono il riempimento delle labbra e l’eliminazione delle piccole rughe del contorno. Le labbra però sono anche in stretto rapporto con le funzioni dell’apparato digerente e intestinale.

Se lo stomaco protesta, è facile che il labbro superiore si presenti gonfio. Se è quello inferiore a risultare gonfio e sporgente in modo anomalo, è colpa dei disturbi intestinali o dell’insorgenza di emorroidi (ecco il prodotto toccasana per l’igiene quotidiana). Le stomatiti in particolare sono confermate anche dalla comparsa piccole ragadi sulle labbra. Alcune micro-infezioni delle mucose interne della bocca, abbinate a bruciori che si estendono alle labbra, sono la spia di un’infezione da herpes. La comparsa di bollicine rosse intorno alla bocca e sul viso sono causati da una dermatite da stress o da mascherina.