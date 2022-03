Rispetto ai cani, i gatti sono considerati molto più freddi e meno amichevoli. Alcuni pensano che siano quasi anaffettivi, ma in realtà non è così. È vero che molte razze di gatto sono meno giocherellone, ma questo non vuol dire che non ci vogliano bene.

Infatti, ci sono alcuni segni molto importanti che ci indicano chiaramente che il nostro gatto prova fiducia e amore nei nostri confronti. Questi segni inequivocabili ci segnalano che abbiamo un rapporto sano con il nostro micio, andiamo quindi a conoscerli.

Le importanti azioni a cui dobbiamo fare attenzione

Ottenere la fiducia del gatto è un passo molto importante nella creazione e nel mantenimento di un buon rapporto con lui. Se prendiamo un gattino appena nato, è probabile che ci vedrà subito in maniera più positiva e si abituerà più facilmente a vivere con noi. Se invece adottiamo un gatto già adulto, non è detto che sia facile ottenere la sua fiducia, anche perchè potrebbe aver avuto delle cattive esperienze precedenti.

Quando il gatto si fiderà di noi, lo vedremo da alcuni atteggiamenti particolari. Alcuni potrebbero essere segni di affetto fisico oppure comportamenti di cui ci accorgiamo di meno, come seguirci per casa quando ci spostiamo. Potrebbe persino capitare che ci portino qualche piccolo regalo, ogni tanto.

Questi segni inequivocabili ci segnalano che il nostro gatto ci vuole bene e si fida di noi

Tra i segni di affetto più comuni troviamo poi la voglia di giocare. Infatti, come dicevamo, è vero che i gatti non sono giocherelloni come i cani, però a volte anche loro apprezzano giocare un po’. Se ci vogliono bene, saranno loro a prendere l’iniziativa e cercheranno di convincerci a giocare.

Se osserviamo la coda del gatto, potremo trovare un’altra indicazione: se tiene la coda alzata, vuol dire che è contento di vederci. Assomiglia un po’ a quando un cane scodinzola.

Ci sono poi altri segnali inequivocabili: ad esempio, è un buon segno se accetta di mangiare direttamente dalla nostra mano. Spesso i gatti preferiscono mangiare dalla ciotola, senza interferenze esterne, quindi se fanno un’eccezione per noi vuol dire che si fidano molto.

Anche un gatto che si addormenta con noi nelle vicinanze segnala una grande fiducia. Quando un animale dorme, infatti, è molto vulnerabile e non si metterebbe mai a dormire vicino a qualcuno che può avere cattive intenzioni. Se invece si fida, non si fa problemi a dormire di fianco o addirittura appoggiato al padrone stesso.

