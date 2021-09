Da lunedì 20 settembre qualcosa cambia e alcuni segni potrebbero cambiare di umore. Questo succede perché nelle stelle qualcosa sta cambiando, ci si sta allineando per il nuovo mese. Ottobre che sarà gioia e fortuna per alcuni, mentre sfortuna per altri. Ma alla fine questo è l’oroscopo. Quindi questi segni devono fare attenzione dalla prossima settimana perché lunedì nelle stelle qualcosa cambierà, e quindi è sempre meglio essere pronti.

Se per una volta le cose si possono sapere prima, perché rifiutarle. Facciamo sempre tesoro di queste informazioni, nel caso in cui poi ci dovesse andare bene, meglio così. Se invece gli astri avevano ragione, abbiamo fatto di tutto per tappare i buchi della barca che affonda. Ma cosa sta succedendo nelle stelle?

Nelle stelle avviene un incontro

Ogni mese ha i suoi cambiamenti. Infatti si sente spesso dire che un pianeta entra in un segno zodiacale e via dicendo. Ripercorriamo allora quello che è successo a settembre.

Il 6 settembre abbiamo avuto la nuova luna in Vergine. E quindi ci sono stati momenti chiarificatori per questo segno. Grandi opportunità, intuizioni e con la mente aperta potremmo aver trovato la strada. La nuova luna però ha significato anche la scoperta e la ricerca del nuovo.

Il 9 settembre invece Venere entra in Scorpione. L’arrivo di Venere però non è proprio ottimo, poiché Scorpione è di Marte, ma dato che in questo caso è avvenuta la ricezione reciproca ogni segno tirerà fuori il meglio di sé. La ricezione reciproca significa che Marte è in Bilancia e Venere in Scorpione.

Il 14 settembre sono avvenute due cose. La prima è che Marte entra in Bilancia. La seconda è che il Sole in Vergine è opposto a Nettuno. Avere un’opposizione significa avere un conflitto sia interno sia esterno.

Questi segni devono fare attenzione dalla prossima settimana perché lunedì nelle stelle qualcosa cambierà

Arriviamo al 20 settembre, ovvero lunedì prossimo. Cosa hanno le stelle in serbo per noi? Venere e Saturno si troveranno in quadratura di Scorpione e di Acquario. Un incontro dal sapore amaro che sa di incertezza, di insoddisfazioni e quindi di un automatico bisogno di cambiare. Questo potrebbe causare una perdita della bellezza, un senso di costrizione in qualcosa, di non essere liberi, di sentirsi come in prigione, nei segni Leone, Toro, Scorpione e Acquario.

Mentre il 21 settembre avremo la luna piena del raccolto in Pesci. Il 22 settembre, invece, l’equinozio d’autunno, il Sole entra in Bilancia.

