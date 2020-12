Nella vita di tutti i giorni spesso capita di essere distratti e di non dare il giusto peso alle cose. Presi dal tran-tran quotidiano, spesso non prestiamo particolare attenzione ad alcuni errati comportamenti che possono metterci in seria difficoltà. Alcune abitudini sono così radicate in noi stessi da sembrare impossibili da eliminare. Sempre più frequentemente capita che alcuni malumori possano mettere in crisi i nostri rapporti interpersonali dando origine a situazioni di imbarazzo generale. Ma come possiamo distinguere un semplice fraintendimento da un evento potenzialmente tragico?

Esistono moltissimi “campanelli d’allarme” che ci possono suggerire se qualcosa non va come vorremmo. Alcuni di questi segnali indicano che il nostro partner ci tradisce, ecco di cosa stiamo parlando.

Cambiamenti repentini nelle abitudini

Prestare molta attenzione a cambiamenti repentini nelle abitudini di tutti i giorni. I primi sintomi dell’alta infedeltà si manifestano quando un partner comincia a mostrare degli atteggiamenti insoliti. Dilungarsi sempre più spesso oltre l’orario di lavoro è uno degli stratagemmi più comuni per nascondere una doppia vita. Le continue trasferte lavorative all’estero oppure le uscite frequenti con gli amici possono essere altrettanto sospetti.

Sbalzi d’umore ingiustificati

Quando si è sotto pressione, non riuscire a governare i propri stati d’animo è molto comune. Per questo motivo se si notano ingiustificabili sbalzi nell’umore di chi ci sta accanto, la cosa dovrebbe far riflettere. Rabbia, collera e impazienza sono sentimenti provati nella maggior parte dei soggetti infedeli che cercano di mascherare il tradimento.

Eccessiva generosità

Una quantità di regali superiore alla media potrebbe far riflettere. Se l’indole del partner non è mai stata incline a sorprese o regali inaspettati meglio dubitare. Il senso di colpa potrebbe portare il partner a voler strafare per riequilibrare una situazione di difetto e lavarsi la coscienza.

Improvviso miglioramento dell’aspetto fisico

Se l’aspetto fisico e la cura dell’igiene personale migliorano improvvisamente, deve accendersi un campanellino d’allarme. Ogni nuova frequentazione fa sorgere la necessità di apparire sempre al meglio per colpire chi desideriamo.

Movimenti bancari sospetti

La comparsa di flussi di denaro sospetti nell’estratto conto è uno tra i segnali più inequivocabili. A meno che non si tratti di un tentativo di furto, questo segnale deve allarmare e far riflettere. Solitamente una vita parallela prevede un significato dispendio di denaro. Regalini vari, viaggi di piacere e hotel di lusso da condividere con l’amante sono frequenti in questi casi.

Tutti questi segnali indicano che il nostro partner ci tradisce. Farsi trovare pronti è indispensabile per evitare che le delusioni si protraggano nel tempo.