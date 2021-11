L’amore è forse uno dei sentimenti più puri in assoluto. Amare una persona significa rispettarla, accettarne pregi e difetti ed essere felici quando la vediamo realizzata. Moltissimi di noi hanno la fortuna di vivere questo sentimento in un rapporto di coppia. Altri, invece, interpretano l’amore come un continuo appiattirsi sui bisogni dell’altro. Ed è forse l’errore più grande che possiamo fare. Ma niente paura. Se ci osserviamo, molto probabilmente possiamo riuscire a capire cosa sbagliamo. Questi segnali ci fanno capire che amiamo troppo una persona e che stiamo rischiando di rovinare un rapporto. Non diamo sempre la colpa agli altri se qualcosa non va. Siamo noi i primi responsabili dei nostri comportamenti e gli artefici della nostra vita.

Perdonare qualcuno è una delle azioni più nobili che esistono. Ed è anche una delle più difficili. Per alcuni, però, perdonare si trasforma spesso in accettare tutto. Se tendiamo sempre a giustificare i comportamenti del partner, anche quelli palesemente sbagliati e che ci feriscono nel profondo, forse abbiamo una visione distorta dell’amore. Amare non significa perdonare sempre e in ogni situazione. Significa anche pretendere il rispetto che meritiamo.

Stiamo amando troppo e probabilmente nel modo sbagliato anche se decidiamo di sacrificare le nostre aspirazioni personali. Moltissimi cadono in questo errore e decidono di rinunciare agli obiettivi lavorativi e alle proprie passioni per permettere al partner di coltivare i suoi. Un atteggiamento che alla lunga rischia di rovinare il rapporto e che non farà che alimentare la nostra frustrazione. Trattiamoci bene e non rinunciamo a realizzarci. Riusciremo anche a migliorare ed equilibrare il rapporto.

Non esiste solo il partner

Forse l’atteggiamento più sbagliato in assoluto è quello di far ruotare tutta la vita intorno al partner. Questo non significa amare. Significa annullarsi. E molto probabilmente avrà come unico effetto quello di far sentire il compagno o la compagna oppresso o soffocato. Frequentiamo gli amici, non rinunciamo alla vita sociale, allo sport o alle nostre passioni. Solo volendo bene a noi stessi riusciremo ad amare l’altro in modo equilibrato.

Mai rinunciare anche ai sentimenti. La nostra felicità non è soltanto il riflesso di quella del partner. Anzi. È un nostro diritto inseguirla. Cerchiamo di vivere esperienze appaganti e soddisfacenti. Avremo molte più cose da condividere con la persona amata e ridurremo il rischio della pericolosa dipendenza affettiva.

