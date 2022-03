Preparare tisane e sciroppi naturali, recuperando vecchie ricette, potrebbe essere un modo corretto per evitare di assumere medicinali non appena qualche piccolo dolore si presenta.

Consultare un medico, quando un problema diventa cronico, è un nostro dovere e fare tesoro dei consigli dell’erborista di fiducia è sempre consigliato.

Alcune ricette, che sono state tramandate nel tempo, potrebbero comunque tornarci utili se un disturbo ci coglie all’improvviso e cerchiamo sollievo.

Nuova energia

Se questi sciroppi naturali preparati in casa non sono in grado di alleviare i dolori, è probabile che sia necessario indagare le cause con attenzione.

I rimedi naturali, in genere, non hanno particolari controindicazioni a meno che non soffriamo di allergie specifiche.

Lo zolfo è un elemento utilissimo per la salute dei muscoli e delle ossa. Contiene due amminoacidi, che si chiamano metionina e cisteina, in grado di regolare alcuni processi biologici fondamentali.

Una eventuale carenza di zolfo potrebbe portare dolori e infiammazioni a muscoli e ossa.

Inoltre, aiutando lo spostamento degli elettroni, lo zolfo trasmette energia alle cellule. Il consumo di 850 mg al giorno, pari al fabbisogno richiesto dal nostro organismo, favorisce la tonicità muscolare e il benessere dell’apparato scheletrico.

Per preparare uno sciroppo a base di zolfo, possiamo mettere in infusione in acqua bollente un cucchiaino di zolfo sublimato e lavato. Possiamo preparare anche un infuso con una radice di liquirizia e uno con alcune foglie di senna essiccata.

Lo sciroppo avrà maggiore effetto se le infusioni saranno separate per trarre dalle erbe le proprietà complete. Possiamo, infine, aggiungere polvere di finocchio e qualche foglia di menta.

Le infusioni devono durare per almeno 10 minuti.

Questi sciroppi naturali preparati dalla nonna ma che pochi conoscono, sarebbero utili per infiammazioni ai muscoli e dolori alle gambe

Un altro sciroppo lenitivo, ma che allo stesso tempo aiuterebbe l’intestino a stare in salute, è quello che possiamo preparare grazie ai semi di lino.

I semi di lino hanno proprietà lenitive ed emollienti, oltre a contribuire al controllo della glicemia.

Non hanno particolari controindicazioni, anche se è sconsigliato l’utilizzo durante la gravidanza. Avendo anche proprietà lassative, potrebbero impigrire l’intestino azzerando il sostegno al sistema immunitario.

Combattere i sintomi dolorosi attraverso il sistema immunitario può essere un modo naturale di ritrovare il benessere, che l’infiammazione ha fatto venire meno.

Lo sciroppo lenitivo può essere preparato tenendo in infusione per un’ora un cucchiaio di semi di lino, in modo che l’estrazione delle proprietà antinfiammatorie sia completa.

Poi possiamo portare a ebollizione l’acqua e una volta spento il fuoco aggiungere menta, finocchio e zenzero.

Dopo aver unito le erbe, otterremo il nostro sciroppo che, oltre ad alleviare i dolori, risulterà estremamente energizzante.

Se intendiamo consumare l’infuso 3 volte al giorno, possiamo utilizzare 1 cucchiaio di semi. In ogni caso è meglio non superare questa dose di riferimento.