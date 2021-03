La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare come preparare un proprio rituale di bellezza salutare, ma anche come confezionarlo per poterlo regalare. Questi sali da bagno sono una coccola di bellezza e un regalo delicato e fantasioso, da confezionare per le persone più care. Prepararli è davvero semplice e pensarli come cadeau per i proprio ospiti renderà chi li prepara un vero padrone di casa. Ecco subito come procedere.

Funzione dei sali da bagno

Questi sali profumano incredibilmente la stanza da bagno di aromi naturali e floreali. L’altro importante vantaggio è però quello di ristorare il corpo dalle fatiche di una giornata impegnativa. I sali sono infatti perfetti per muscoli stanchi e affaticati.

La Redazione presenterà un possibile sale da bagno, ma è consigliabile scegliere gli aromi preferiti. Basterà comunque sempre impiegare l’ingrediente principale che è il sale Epsom. Questo è la soluzione perfetta per lo scioglimento di muscoli contratti.

Poi bisognerà utilizzare un “olio vettore”, cioè un olio che consente un più semplice scioglimento dell’olio essenziale scelto. Consigliamo di scegliere invece l’olio essenziale in base alla profumazione e all’effetto sperato sul corpo.

La combinazione ideale

Questi sali da bagno sono una coccola di bellezza e un regalo delicato e fantasioso. Per questo motivo, la Redazione ha pensato a una combinazione tra sale Epsom, olio di mandorle (come olio vettore) e olio essenziale di lavanda.

Quest’ultima ha un gran potere lenitivo ed è talmente delicata da rappresentare un regalo perfetto per ogni tipo di ospite. Basterà mescolare 500 grammi di sale con 20 grammi circa di olio di mandorle e 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Irrorare l’acqua di un bel bagno caldo con una manciata di questo composto. Immergere il corpo in acqua per almeno 20 minuti.

Come confezionarli

Per regalarli come cadeau ai propri ospiti, consigliamo di preparare il sale per come descritto sopra. Poi, inserirlo in un barattolo di vetro e concludere con una manciata di fiori freschi di lavanda sulla superficie.

Richiudere il tappo e passare qualche giro di spago al centro del barattolo. Inserire tra lo spago e il vetro un rametto di lavanda, leggermente bagnato con dell’olio essenziale. Questo rappresenterà un perfetto regalo per gli ospiti e un rituale di bellezza delicato.

