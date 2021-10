Sono calmi, esploratori e indipendenti. Alcuni sono divertenti, altri buffi; alcuni simpatici, altri un po’ meno. Ma ci sono alcune cose che li accomunano: le frequenti malattie agli occhi. Se pensiamo che, nella maggior parte dei casi, si fanno capire proprio con gli occhi, dovremmo allora prestare attenzione. Infatti, alcuni sintomi possono essere il principio di malattie oculari. Se prese in anticipo, questi fastidi possono essere bloccati e, nei casi meno gravi, possono essere utilizzate delle piante davvero comuni.

Questi rimedi naturali e davvero economici possono curare le 2 malattie più frequenti agli occhi del gatto, così il gatto tornerà a fare le fusa contento. Inoltre eviteremo di creare situazioni di stress, oltre a quelle cui sono sottoposti ultimamente.

La principale malattia è la congiuntivite

Può essere causata da un batterio, oppure sbalzi di temperatura, pollini o carenze alimentari. Il sintomo principale è la trasformazione del colore della membrana che da bianco diventa rosso.

In alcuni casi, a ciò può aggiungersi lacrimazione eccessiva che provoca, di conseguenza, la formazione di crosticine agli angoli degli occhi. Se non si interviene in tempo, le croste potrebbero ricoprire l’intera parte, costringendo il nostro gatto a tenere l’occhio completamente chiuso.

Primo rimedio casalingo da adottare per la congiuntivite è pulire ogni occhio con un panno morbido e pulito. In questo modo non si portano i batteri da un occhio all’altro. Tenendo la parte interessata più pulita possibile, diminuiscono le possibilità di infezione.

Nel caso in cui ciò non bastasse, allora si può utilizzare un metodo semplice ed economico: la camomilla. Nei casi di congiuntivite non grave, la camomilla potrebbe risultare davvero efficace, soprattutto se utilizzata appena tiepida. Così sarà più semplice rimuovere le eventuali crosticine, senza fare troppo male al nostro amico peloso.

Un’altra pianta, altrettanto efficace, potrebbe essere l’amamelide, utilizzata in questi casi assieme ad un po’ di acqua distillata. Si può trovare facilmente sia sui siti online più comuni che in erboristeria. Ne esistono di diverse tipologie e confezioni, anche con meno di 10 euro.

Ulteriore consiglio

Per aumentare l’efficacia sia della camomilla che dell’amamelide, si possono aggiungere alcune gocce di fiori di Bach (Agrimony, Vervain o Crab Apple). Oppure, provare:

collirio a base di eufrasia;

impacco con la malva fredda;

impacco con la calendula.

Altro fastidio molto comune che colpisce i gatti è l’epifora, ossia una lacrimazione eccessiva. Non si tratta di una vera e propria malattia, ma va trattata il prima possibile per evitare l’aggravarsi della situazione. Può colpire indistintamente sia i cuccioli che i gatti adulti. Si presenta come umidità, lacrime, macchie marroni-rosse nell’area degli occhi.

In questi casi i rimedi naturali possono essere:

impacchi di acqua e camomilla;

prodotti a base di erbe con proprietà antisettica e disinfettante;

prodotti che aiutino a ristabilire il pH delle ghiandole.

Tuttavia, nel caso in cui i sintomi dovessero persistere, potrebbe essere necessario somministrare antibiotici specifici e, quindi, consigliamo di rivolgersi al veterinario.