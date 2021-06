Molti di noi durante questo anno e mezzo hanno preso qualche chilo in più sulla bilancia. I fattori sono stati tanti. In primis sicuramente lo stress e l’incertezza dovuti alla situazione pandemica e poi dati di fatto come la reclusione e la scarsa attività fisica.

Ma vediamo insieme come rimediare senza troppe privazioni. Questi piatti senza cottura sono perfetti per chi vuole rimettersi in forma senza dieta. Vediamo come preparare due deliziose ricette perfette per questa stagione.

Questi piatti senza cottura sono perfetti per chi vuole rimettersi in forma senza dieta

Per non puntare sempre i riflettori sulle preparazioni nostrane, oggi vogliamo parlare di due preparazioni etniche molto semplici da portare in tavola.

La prima è l’insalata di tabbouleh. Questa ricetta proviene dal Medioriente e ha pochissimi ingredienti molto facilmente reperibili: prezzemolo, aglio, olio e pomodori ben maturi. Se si vuole essere il più precisi possibili si dovrebbe anche aggiungere il bulgur inumidito, un cereale dalla forma sottile e granulosa.

Amalgamarli tutti insieme e servire in tavola. Se si desidera si possono anche aggiungere dei cetrioli freschi.

Il poké

Il secondo che vogliamo illustrare è il poké, una ciotola di riso, pesce e verdure tipica delle Hawaii. Dato che qui abbiamo promesso di non toccare i fornelli proponiamo una variante ricca di fibre, che sostituisce il carboidrato all’insalata.

In questo caso ci si può sbizzarrire con la propria fantasia. Come proteine si possono scegliere sia il pesce crudo che quello in scatola, sia formaggi come la feta.

Se si desidera invece consumare un pasto vegano si può optare per i fagioli edamame. Come ortaggi si può inserire quello che si desidera. Noi consigliamo di prediligere dei prodotti di stagione in modo da rendere il tutto ancora più fresco, gustoso e anche meno costoso.

