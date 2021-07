A volte molti di noi hanno voglia di ritornare un po’ bambini. Per questo oggi consigliamo dei luoghi meravigliosi che ci porteranno in delle terre lontane. Infatti questi percorsi magici e incantati ci trasporteranno nella favola delle mille e una notte. Scopriamo insieme come essere trasportati in un batter d’occhio in questo luogo senza tempo.

Questi percorsi magici e incantati ci trasporteranno nella favola delle mille e una notte

Stiamo parlando dei camini delle fate. Questi sono degli alti rilievi di roccia sulla cui punta sembra che siano posati dei massi di forma conica. Per questo motivo sono anche chiamati “piramidi di terra”. Il più famoso di questi complessi naturali è situato in Turchia, precisamente in Cappadocia a Göreme. Il loro nome è dovuto alla loro conformazione estremamente particolare: sembrano infatti le dimore di creature sovrannaturali. Proprio per la loro bellezza e unicità rientrano sotto la protezione dell’UNESCO dal 1985. Per rendere tutto l’ambiente ancora più suggestivo sono disponibili dei tour in mongolfiera.

I vari camini delle fate presente lungo la penisola italiana

Se non si ha la possibilità di recarsi in Turchia non c’è da disperarsi. Ci sono infatti delle conformazioni molto simili sparse per tutto il nostro paese che sicuramente ci faranno rimanere a bocca aperta. Sono presenti in varie regioni del Nord Italia, ma una come vedremo anche nelle Marche:

Piemonte si possono visitare le piramidi del Ciuciu in provincia di Cuneo; Liguria in provincia di Savona è presente il fungo di piana Crixia; Lombardia ce ne sono ben tre di queste attrazioni: le piramidi di Zone in provincia di Brescia, quelle di Postalesio nella zona di Sondrio e infine i funghi di Rezzago vicino a Como; Trentino si possono ammirare le piramidi di Segonzano in provincia di Trento; Alto Adige invece se ne trovano due: le piramidi di roccia del Renon e quelle di Plata; in provincia di Macerata troneggiano le Lame Rosse.

Approfondimento

Questa meravigliosa e poco frequentata cittadina medievale ha vinto il premio di borgo più bello d’Italia e conquisterà i nostri cuori per il suo clima magico e antico