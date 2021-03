Il mondo è diviso tra lettori incalliti che divorano i libri in un battito di ciglia e persone per cui leggere non è una priorità. Questo articolo intende essere una piccola guida per entrambe le categorie di persone. Perché questi particolari aiutano a scegliere il prossimo libro da leggere senza neppure aprirlo. Si tratta di osservare piccoli aspetti che possono aiutare nel capire se quello per il prossimo libro sarà vero amore.

Mai giudicare un libro dalla copertina?

Questa è una frase che in molti pronunciano ormai per abitudine. Il suo significato ben si sposta a indicare situazioni in cui è sbagliato giudicare qualcosa troppo in fretta e superficialmente. Ma con i libri è un discorso a parte.

Molte persone sono in grado di capire se ameranno il prossimo libro già da un primo sguardo della copertina. Le emozioni che questa suscita, la grandezza, il volume o i colori influenzano moltissimo la lettura delle sue pagine.

Il primo consiglio è quindi quello di osservare attentamente la copertina di un libro. Se questa non cattura l’attenzione, le probabilità che il contenuto interessi scendono notevolmente.

Il genere

Un altro fattore è chiaramente il genere. Che senso avrebbe chiedere a se stessi circa la volontà d’intraprendere la lettura di un giallo, se il genere dei gialli non è tra i preferiti? Molto meglio ragionare per categorie e decidere di leggere un libro appartenente alla categoria di proprio gradimento.

Ragionare sul titolo

Un titolo d’effetto che catturi l’attenzione potrebbe essere fuorviante, è vero. Tuttavia, raramente accade che un titolo interessante nasconda un contenuto non altrettanto intrigante. Se a una prima lettura il titolo non cattura particolarmente il proprio interesse meglio orientare la ricerca verso altro.

La trama

Questi particolari aiutano a scegliere il prossimo libro da leggere senza neppure aprirlo e lo stesso fa la trama. Non a caso, questa è presentata in quel paragrafo appositamente collocato sul retro del libro.

Queste righe riassumono brevemente il contenuto o riportano letteralmente un estratto del libro. Meglio leggerla attentamente per capire che emozioni suscita.

L’autore

Una volta individuato un autore preferito, è altamente improbabile che altri suoi scritti non piacciano altrettanto. Se il dubbio è su un prossimo libro che porta la firma di un autore già prima apprezzato, molto meglio acquistarlo e iniziare a leggerlo.

Le recensioni

Tutti questi particolari aiutano a scegliere il prossimo libro da leggere senza neppure aprirlo. E che dire delle recensioni? Tra i tanti benefici della tecnologia c’è la possibilità di leggere il parere di chi acquista per primo.

La lettura di recensioni scritte da altri amanti di libri può guidare tantissimo nella scelta e vincere sull’indecisione d’intraprendere la lettura di un testo o meno. In questo caso è opportuno avere fiducia.