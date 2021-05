Il riciclo offre sempre tanti interessanti spunti anche in materia di giardinaggio. Molti oggetti casalinghi diventano gli spazi perfetti per contenere piante grasse o specie simili che non richiedono frequenti cure. La Redazione di ProiezionidiBorsa desidera fornire tante idee al riguardo. Tutti questi oggetti offrono strepitosi modi di creare piccoli giardini nei posti più impensabili di casa e stupire tutti per fantasia. Ecco cosa usare per creare mini-giardini da distribuire all’interno dell’abitazione.

Un vecchio bollitore

La Redazione aveva spiegato come creare un piccolo terrario in una bolla di vetro in questo precedente articolo. Chi lo possiede può fare lo stesso anche con un vecchio bollitore danneggiato o non più funzionante. Basterà collocare all’interno del terriccio e qualche pianta grassa. Poi è possibile abbellire il tutto con piccoli sassi bianchi e muschio. Ecco un piccolo giardino da collocare ovunque.

Vecchie tazze

È possibile fare la stessa cosa con vecchie tazze da caffè o da tè ormai scheggiate. Basterà piantare all’interno minuscole piante grasse, magari di specie diverse. Ottima anche l’idea di seminare queste tazze in varie stanze dell’abitazione.

Lampadine fulminate

Ad esempio è possibile usare le vecchie lampadine non più funzionanti per creare minuscoli giardini appesi. Dentro occorrerà collocare piccola ghiaia bianca e una pianta in grado di resistere con poca acqua. Ottime da appendere anche sotto un portico in giardino.

I mestoli da cucina

Anche i mestoli da cucina ben fondi e capienti rappresentano un ottimo riciclo per creare piccoli giardini sospesi nell’aria. Basterà usare quelli più colorati e belli, magari da appendere in cucina.

Bicchieri danneggiati

Vecchi calici o bicchieri tumbler da acqua sono altrettanto perfetti per minuscoli giardini da seminare per casa. È possibile pensare a un loro riciclo quando il vetro inizia a diventare opaco o quando il bordo è lesionato e diventa impossibile usarli. Tutte queste rappresentano idee intelligenti per avere micro-giardini anche nelle case più piccole.