Pochi lo sanno, ma nelle case di alcuni di noi sono celati dei piccoli tesori di grande valore. Alcuni degli oggetti in uso anni fa, e poi rimasti nel cassetto, hanno acquisito, infatti, per i collezionisti, un alto valore.

Che si sia, quindi, dei collezionisti provetti o, semplicemente, si tenda ad accumulare in casa poco importa. Un dispositivo non più in uso dimenticato chissà dove o un fumetto dell’infanzia gelosamente conservato potrebbero valere una fortuna. Per questo motivo, è meglio far attenzione: questi oggetti che tutti abbiamo in casa potrebbero valere ben più di uno stipendio.

Chi diceva di cambiare spesso il cellulare?

Uno degli elementi che affolla più spesso le nostre case senza che ce ne accorgiamo è rappresentato dai vecchi telefoni. Spesso, aprendo un vecchio armadio, oppure uno scatolone, ci si ritrova davanti dei dispositivi tanto vecchi quanto inutili.

Moltissimi, del resto, nel corso del tempo, non hanno capito dove cestinare i propri vecchi telefoni e hanno finito per conservarli in casa. Queste persone non lo sanno, ma probabilmente hanno tra le mani dei piccoli tesori.

Alcuni cellulari d’epoca, infatti, hanno un valore che va dai duecento ai mille euro per pezzo. E non parliamo di autentici pezzi da museo, ma di cellulari come il mitico iPhone 1.

Fumetti, che passione

Moltissimi parlano del valore dei fumetti d’oltremare. Il valore dei primi fumetti della Disney oppure della Marvel è praticamente inestimabile, raggiungendo a volte cifre da capogiro.

Ma molti meno parlano, invece, di tesori tutti italiani che anche noi potremmo conservare in casa. Parliamo, in particolare, dei celeberrimi fumetti di Tex e Zagor. Questi possono arrivare ad una quotazione di 2000 euro l’uno a seconda del numero posseduto. Prezzi che salgono considerevolmente quando si possiede addirittura una collezione intera.

Detto questo, abbiamo spiegato i motivi per cui questi oggetti, che tutti abbiamo in casa, potrebbero valere ben più di uno stipendio.