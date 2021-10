Quando diamo il benvenuto in famiglia a un nuovo amico a quattro zampe, la scelta di un nome diventa abbastanza impegnativa. Gli rimarrà per sempre e sarà quello con cui lo identificheremo e chiameremo ogni giorno.

Ci teniamo quindi che il cane che abbiamo adottato abbia un nome carino e che magari riesca anche a metterci di buon umore. Con queste caratteristiche ve ne sono alcuni particolarmente gettonati e adorati dai proprietari di cani e non. Questi nomi per cani che richiamano ricordi felici infatti stanno spopolando e sono i più ricercati e simpatici.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La ricerca

Per dare un nome a un cane spesso ci si lascia orientare dal Mondo circostante. Ancor più d’effetto è però ispirarsi a nomi di cani famosi. Di quei cani che ci hanno emozionato, divertito e fatto compagnia. Tanti si muovono in questo senso.

Non parliamo solo del classico Lassie o Rin Tin Tin, la ricerca va ben oltre i primi nomi noti che vengono in mente. Tocca infatti anche altri cani che ci hanno accompagnato nell’infanzia, a volte anche oltre, e che ci evocano momenti spensierati. Stiamo parlando di tutti quei cani dei fumetti e dei cartoni animati i cui nomi sono da riportare alla memoria per servircene.

Questi nomi per cani che richiamano ricordi felici stanno spopolando e sono i più ricercati e simpatici

Tutti abbiamo letto o visto Asterix e Obelix, e sicuramente ricordiamo l’adorabile ma sveglio cagnolino Idefix.

In tema di cani dei fumetti indimenticabile il protagonista dei Peanuts, Snoopy, il bracchetto di Charlie Brown, un cane fantasioso e unico.

Altro cane passato dai fumetti alla tv, è il burbero quanto simpatico nemico di Lupo Alberto, il cane pastore Mosé.

Ma passiamo a quelli protagonisti del grande schermo. Divertentissimi i cani dei cartoni prodotti dalla Hanna- Barbera: Scooby Doo, Braccobaldo e Droopy.

Immancabili naturalmente quelli della Disney, a partire dai noti Pippo e Pluto. Ma la lista continua ed è lunga, richiamerà tanti cani che abbiamo amato.

Pongo e Peggy i due dalmata de La carica dei 101, assieme al pigro cucciolo Lucky. La dolcissima Lilli e il suo ribelle Biagio del romantico Lilli e il vagabondo, assieme ai loro amici Fido e Whisky.

O ancora il leale Toby di Red e Toby nemici amici e il pasticcione Percy, carlino in Pocahontas.

In un ruolo minore ma artefici di grasse risate, i due cani de Gli Aristogatti, il dispotico Napoleone e il suo compagno Lafayette. Così come la protettiva Nana di Peter Pan o il coccoloso Ugo di Basil l’investigatopo.

Tutti questi nomi di cani famosi ci ricordano i vari straordinari personaggi che ci hanno rallegrato e intrattenuto in modo insuperabile tante volte. Usare i loro nomi per i nostri cani è un modo per tenerli con noi e celebrarli. In più sicuramente è un buon auspicio per il nostro amico ricevere nomi legati a questi nostri ricordi felici.

Approfondimento

8 razze di cani che sembrano peluche per quanto sono morbidi e pelosi