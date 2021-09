Per molti di noi, le zanzare sono il nemico pubblico numero uno durante l’estate. Sempre più spesso però, questi terribili succhiasangue sopravvivono fino ad autunno inoltrato, e continuano a tormentarci con le loro punture.

Ma ai problemi causati dalle classiche zanzare, dobbiamo aggiungere anche i danni provocati da un loro parente.

Recentemente, infatti, si sta diffondendo in tutta Italia un altro piccolo succhiasangue, che una volta era tipico soltanto delle regioni mediterranee meridionali. Questo insetto può essere ancora più insidioso della comune zanzara, e purtroppo anche lui ormai sopravvive fino all’autunno. Ma vediamo di che cosa si tratta.

Questi malefici parenti delle zanzare stanno invadendo tutta l’Italia e sono ancora attivi d’autunno

Di quali insetti stiamo parlando? Dei malefici pappataci, anche chiamati flebotomi. Molti di noi non sono abituati a riconoscere questo insetto, e possono scambiarlo per un innocuo moscerino della frutta. In realtà però, si tratta di un insetto le cui punture sono non soltanto dolorose, ma anche possibili fonti di malattie.

Il pappatacio, a causa dei cambiamenti climatici, si diffonde sempre più a nord, e sempre più in alto sul livello del mare. Fino a poco tempo fa era raro vederlo nell’Italia settentrionale, o sopra i 600 metri di altitudine. Oggi invece, non solo il pappatacio si è diffuso più a nord, ma resiste anche fino ad autunno inoltrato. Una vera seccatura. Infatti questi malefici parenti delle zanzare stanno invadendo tutta l’Italia e sono ancora attivi in autunno.

In cosa si differenza da un innocuo moscerino della frutta

Per chi non li conosce, i pappataci possono essere confusi con degli innocui moscerini della frutta. Ma prestiamo attenzione, perché ci sono differenze importanti. Innanzitutto, i pappataci tendono ad essere crepuscolari o notturni. I moscerini della frutta invece, sono attivi anche di giorno. I moscerini della frutta, inoltre, tendono ad assomigliare a piccole mosche. I pappataci sono più simili a delle zanzare. I pappataci, inoltre, non sono bravi a volare, e sono più semplici da acchiappare rispetto alla maggior parte degli altri insetti.

Sono pericolosi soprattutto per i nostri cani

I pappataci possono essere portatori di malattie. In particolare, possono trasmettere a noi umani un virus che causa la ‘febbre da flebotomi’, con sintomi quali febbre, cefalea, brividi e dolori all’addome. Ma i pappataci sono particolarmente pericolosi per i nostri cani: possono infatti trasmettere la terribile leishmaniosi. Anche se non viviamo in aree dove generalmente ci sono i pappataci, è quindi fondamentale vaccinare i nostri amici a quattro zampe contro questa malattia.

