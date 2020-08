Questi libri valgono una fortuna e nemmeno lo sapevi. Scopri quali sono!

Sono dei best seller, tutti li abbiamo a casa, ma quasi nessuno sa che hanno un valore inestimabile. Di quali libri stiamo parlando? Pensate che alcuni di questi sono stati battuti all’asta per circa 14.000 sterline fino ad arrivare ad un libro specifico che ha raggiunto il milione. Questi libri valgono una fortuna e nemmeno lo sapevi. Scopri quali sono.

Nell’era digitale leggere un libro sembra quasi démodé, ma sappiate che non dovrebbe esserlo. Il motivo principale è che tramite i libri si impara a scrivere e si impara a formulare un pensiero di senso compiuto. Il secondo motivo è che alcuni di questi libri hanno un valore oltreché emotivo o storico, anche monetario.

Di quali libri stiamo parlando?

I libri in questione sono quelli di Harry Potter scritti da J.K. Rowling, che è l’autrice più ricca del Regno Unito, con un patrimonio netto stimato di quasi 800 milioni di dollari. E come ha fatto? Si è inventata la storia del maghetto forse più famoso al mondo. Inutile parlarvi del record d’incassi dei libri e poi dei film. Come è inutile raccontarvi la trama dei libri, perché sono ormai entrati nel bagaglio culturale di ogni essere umano. Ma alcuni di questi libri valgono anche tantissimi soldi. Quali?

I libri di Harry Potter sono continuamente ristampati, quindi per far sì che abbiano un valore monetario molto alto devono avere qualcosa di speciale. Qualcosa che gli altri Harry Potter non hanno. Le edizioni che valgono di più sono le prime e sono le 500 copie del 1997. Una copia infatti è stata battuta all’asta per 66.000 sterline. La casa d’aste Bonhams ha venduto una raccolta delle prime edizioni indovinate per quanto? Per ben 14.000 sterline. Ma non basta solo che siano le prime edizioni, possono essere anche delle copie con degli errori di copyright. Pensate infatti che se avete a casa una copia del libro Harry Potter con il nome dell’autrice scritto Joanne Rowling, anziché J.K Rowling, può far valere il libro oltre le mille sterline.

Be’ non rimane che guardare nella nostra libreria e se possediamo un Harry Potter che riteniamo un po’ particolare, farcelo valutare e scoprire quanto vale. Potreste rimane sorpresi dal valore del libro.

