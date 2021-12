Quando non si sa quale piatto cucinare, la pasta sfoglia viene spesso in aiuto. Dalle torte salate agli antipasti facili e veloci, si cuoce in pochi minuti in forno e si può farcire in moltissimi modi. È uno degli ingredienti fondamentali se si hanno ospiti a cena e poco tempo a disposizione.

È anche una comoda base già pronta per preparare irresistibili dolcetti che salvano ogni fine pasto, anche quando si sono esaurite tutte le idee. Un dessert da stuzzicare in compagnia che farà felici davvero tutti.

Questi irresistibili dolcetti alla Nutella pronti in 15 minuti chiudono in bellezza ogni pranzo e cena in compagnia

Nei momenti di crisi di idee in cucina, ci arrivano in soccorso dei dolcetti gustosissimi facili da preparare e pronti in 15 minuti. Si tratta dei fagottini ripieni di Nutella.

Per prepararne circa 6 sono necessari i seguenti ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

40 grammi di burro;

Nutella;

zucchero a velo.

Prendere la pasta sfoglia ancora fredda dal frigorifero e tagliarla in 3 strisce uguali per il lungo. Imburrare la prima striscia, sovrapporre la seconda e imburrarla e fare lo stesso con la terza. Arrotolare le strisce sovrapposte fino a formare un salsicciotto. La forma sarà quella della classica girella.

Tagliare il rotolo a fettine non troppo sottili, schiacciarle e modellarle per formare come dei cestini. Quindi, aggiungere il ripieno a piacere, chiuderli a metà e fare delle piccole incisioni sulla superficie con un coltellino. Cuocere in forno a 190 gradi per circa 10 minuti, infine spolverarli con lo zucchero a velo.

Alcuni trucchi per rendere perfetti i fagottini ripieni di Nutella al forno

Per una resa migliore dei fagottini di Nutella al forno, ecco alcuni semplici trucchi da seguire.

Il più importante e utile sarebbe tenere il rotolo di pasta sfoglia per un’ora in freezer prima di tagliarlo. Inoltre, per stendere bene le fettine possiamo aiutarci con un cucchiaio premendo col pollice.

Per il ripieno, si può scegliere anche una crema di nocciole, oppure fondente o al gianduia, possibilmente artigianale. Oppure, i fagottini sono squisiti anche riempiti con marmellata o crema pasticcera. Per preparare una crema pasticcera gustosa, veloce e corposa senza uova basta questo ingrediente segreto che usavano le nonne, ma che pochi conoscono.

Un altro dolce che incanta già al primo boccone è questa versione brasiliana del budino. Una scelta economica e facile da preparare che saprà accontentare ogni palato.