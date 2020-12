I bignè, anche detti pasta choux, sono delle piccole paste di forma tendenzialmente tonda di origine italiana. Pare infatti che nascano in epoca rinascimentale a Firenze, per poi raggiungere dapprima la Francia e poi le altre corti europee. Nati come dolci ripieni, quella che invece vogliamo proporre oggi è una variante salata molto golosa: i bignè salati ripieni di crema al gorgonzola. Questi irresistibili bignè salati apriranno le danze del pranzo di Natale.

Ingredienti per i bignè

150 gr. di acqua;

80 gr. di farina 00;

70 gr. di burro;

2 uova;

sale q.b.

Ingredienti per la farcitura

100 gr. gorgonzola;

50 ml. di latte;

1 tuorlo.

Preparazione del bignè

Prendere un pentolino, mettere l’acqua, il burro e il sale e farli sciogliere. Setacciare la farina. Appena raggiunge il primo bollore, allontanarsi dal fornello ed aggiungere la farina tutta in una volta. Mescolare con una frusta in modo da non fare formare grumi.

Tornare con il pentolino sul fuoco e mescolare con un cucchiaio di legno al fine di far asciugare il composto. Quando la pasta inizierà a sfrigolare e si staccherà da sola dal pentolino sarà giunta a cottura. Fare raffreddare il composto.

Adesso, aggiungere un uovo alla volta e amalgamare con una frusta.

Preparare una teglia rivestita da carta forno e accendere il forno a 180 gradi ventilato. Trasferire il composto in un sac-à-poche e formare i bignè. Distanziarli l’uno dall’altro perché tenderanno ad allargarsi.

Infornare per circa 25 minuti e saranno pronti quando avranno raggiunto una colorazione dorata. Lasciarli 5-10 minuti nel forno spento e poi sfornarli.

Quando saranno completamente raffreddati, potranno essere riempiti.

Farcitura

In un pentolino, versare il latte ed inserire il gorgonzola tagliato a tocchetti. Far sciogliere ed amalgamare bene il formaggio. Aggiungere il tuorlo e spegnere il fuoco. Mescolare con una frusta per amalgamare il tutto: il composto dovrà risultare cremoso.

Mettere la crema al gorgonzola dentro il sac-à-poche e con la sua bocchetta praticare un foro all’interno del bignè e farcirli. Servirli tiepidi.

Questi irresistibili bignè salati apriranno le danze del pranzo di Natale: oltre a questa variante con il gorgonzola, si possono infatti farcire in mille altri modi accontentando così i gusti di tutti gli invitati.

Approfondimento

