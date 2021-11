Che uno sia fissato con la palestra oppure non lo sia, è comunque importante nutrire i nostri muscoli, soprattutto quando si sforzano. I muscoli crescono e si rafforzano grazie alle proteine. Infatti, queste sono fondamentali per chi fa palestra o comunque si allena. Spesso si pensa che quindi sia necessario mangiare tantissima carne, perché le proteine si trovano nella carne. Vero, ma si trovano anche in altri alimenti. E questi insospettabili cibi in realtà sono fantastici per far crescere i muscoli aumentando la massa, senza dover mangiare tutti i giorni carne. Anche perché ci sono moltissimi personal trainer che sono vegetariani, alcuni addirittura vegani. Quindi il consumo di carne può essere sicuramente limitato.

Le proteine da mangiare

In base al proprio peso, c’è un numero di proteine che una persona dovrebbe mangiare per aumentare la massa muscolare. Tendenzialmente questo calcolo lo possono fare i personal trainer oppure i nutrizionisti. Dipende poi ovviamente anche dal tipo di allenamento che si fa. Comunque una cosa è certa: le proteine sono fondamentali. Quelle naturali, evitiamo quelle finte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Questi insospettabili cibi in realtà sono fantastici per far crescere i muscoli aumentando la massa

Partiamo allora subito con il primo alimento: le lenticchie. Queste sono ottime per chi fa sport perché sono ricche di proteine e anche di fibre. Infatti 100 grammi di lenticchie secche contengono circa 22,7 grammi di proteine e circa 13 grammi di fibre.

Un’altra super bomba è la quinoa. Questa è fantastica se mangiata dopo aver fatto allenamento libero, quindi più cardio. In 100 grammi di quinoa ci sono 15 grammi di proteine, ovviamente vegetali. Inoltre è un alimento ricco di magnesio.

Anche le noci devono essere inserite nella dieta, magari a metà mattina oppure a metà pomeriggio come spuntino. Queste sono ricche di proteine e di grassi insaturi. Possiamo alternare le noci ai mirtilli. Anche questi una vera bomba per chi fa allenamento. Contengono poche calorie e sono antiossidanti.

La mattina per aver un risveglio in forze possiamo prepararci un bel pancake proteico. In questo modo iniziamo la giornata in forze. Assieme al pancake possiamo unire della squisita marmellata senza zuccheri aggiunti, dato che la frutta ha già i suoi zuccheri. Possiamo anche optare per un bello yogurt proteico con pochi grassi e in questo possiamo aggiungere dei cereali con fibre.

Infine lo zenzero, radice, che rinforza il sistema immunitario, fantastica da prendere dopo l’allenamento. Magari possiamo mettere qualche radice in una tisana.