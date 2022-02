Quando si entra in un appartamento la prima impressione che si ha dipende anche dall’olfatto e un buon profumo a volte rende tutto più semplice e amichevole . I cattivi odori possono essere l’incubo di ogni persona che attende ospiti e che vorrebbe accoglierli nel migliore dei modi. Di certo la puzza di cucinato o di fumo non sono un buon biglietto da visita.

Questi odori possono essere sgradevoli e persistenti. E nella maggior parte delle casi, quando non basta solo arieggiare gli ambienti, le puzze si infiltrano tra i tessuti del mobilio come divani, tappeti, tende e anche sui vestiti.

Come liberarsi dei cattivi odori in un batter d’occhio

Alcuni odori sono davvero difficili da eliminare come la puzza di fumo e di fritto. Infatti non basta spalancare le finestre e far arieggiare gli ambienti. In questi particolari casi, possono valere oro questi ingredienti di scarto che ogni giorno cestiniamo.

Determinati odori sono più penetranti e fastidiosi degli altri e l’unico rimedio che viene subito in mente è quello di lavare tutti gli elementi d’arredo di tessuto. Ma prima di passare a questa soluzione che a lungo andare può rovinare il mobilio, oltre a risparmiare tempo e denaro, possiamo optare per delle soluzioni naturali e a costo zero.

Questi ingredienti di scarto possono valere oro per profumare la casa e allontanare i cattivi odori di frittura e di fumo

Prima di tutto, è importante cercare di isolare gli ambienti cercando di non lasciare le porte delle camere aperte quando si cucina o si fuma. In questo modo si potrà concentrare gli odori o le puzze in un unico spazio facilitandone l’eliminazione.

Una delle prime soluzioni naturali e a costo zero è prendere un flacone spray e miscelare acqua e aceto con qualche goccia essenziale di eucalipto. Questo potrà essere applicato sui tessuti esposti, compresi i vestiti.

I fondi del caffè che normalmente vengono cestinati possono essere riutilizzati come catalizzatore da spargere nel posacenere o anche sul fondo del contenitore dei rifiuti. Insieme al caffè anche il bicarbonato può essere un ottimo alleato per contrastare le puzze.

Mentre si cucina, sul piano cottura, si può inserire in un pentolino acqua, aceto e qualche buccia di arancia o limone. Quando l’acqua inizierà a riscaldarsi, rilascerà un profumo di agrumi per tutta la cucina. Lo stesso sistema si può utilizzare in un piattino o nel camino, bruciando le bucce degli agrumi.

Letture consigliate

Come arredare con gusto un appartamento in affitto con delle idee geniali e un budget ridotto