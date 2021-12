I pantaloni eleganti sono un classico intramontabile nell’armadio di una donna.

Quando parliamo di pantaloni eleganti ne possiamo intendere di diversi tipi da quello a zampa, a quello a palazzo per passare ai pantaloni a sigaretta fino ad arrivare agli amati e comodi joggers. Infatti altro che freddi jeans e monotoni leggings, è questo il capo invernale ideale per mantenersi caldi e comodissimi che sta spopolando e sta bene a 20 come a 50 anni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Questi i pantaloni invernali che stanno spopolando perché eleganti e comodissimi da abbinare a tacchi alti e sneakers che slanciano la figura

Un vero e proprio jolly nell’armadio di una donna, i pantaloni eleganti permettono di creare look veloci ma sempre fini e di classe. Sono adatti per essere abbinati a qualunque cosa e permettono di non essere mai banali, oltre che di essere sempre perfettamente sul pezzo.

I pantaloni eleganti che spopolano nell’inverno 2022 sono caldi e comodissimi e variano dai modelli a palazzo e svasati a quelli abbondantemente a zampa, per passare dai classici ma in tessuto pantaloni gessati. La moda invernale si concentra dunque sui pantaloni svasati e dai volumi esagerati.

Come creare look favolosi

Questi pantaloni sono pertanto ideali da indossare in qualsiasi momento della giornata.

Li possiamo utilizzare per la creazione di perfetti look da ufficio, in tinta unita con camicetta e giacca. Oppure possiamo decidere di creare dei forti e bei contrasti con l’uso dei colori pastello.

Sì ad abbinamenti insoliti con gilet e giacche lunghe, con maxi cardigan dai colori vivaci e accesi.

Da abbinare a top scintillanti e a pochette luccicanti per dei look raffinatissimi ed eleganti.

Nel 2022 sarà inoltre impossibile rinunciare ai pantaloni di pelle, dalle forme abbondanti e a vita alta, arricchiti con pinches. È possibile indossarli non solo nella classica tonalità nera, ma anche nei colori verdone e bordeaux. Rigorosamente da indossare anche di giorno, ideali per sostituire i vecchi jeans e da abbinare a cinture gioiello e sneakers basse ma anche a tacchi e top scintillanti.

Infine sì anche ai pantaloni di velluto nelle nuance cannella e mattone.

Ebbene sono questi i pantaloni invernali che stanno spopolando perché eleganti e comodissimi da abbinare a tacchi alti e sneakers che slanciano la figura.

Approfondimento

Sono questi gli accessori invernali che tornano di moda dagli anni ‘50 immancabili nei look 2022 che stanno facendo impazzire tutte.