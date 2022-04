Maggio e, più in generale, la primavera, sono i periodi migliori per arricchire e colorare l’esterno della nostra casa. Molti di noi iniziano a mangiare in giardino o sul balcone, sfruttando a pieno queste prime giornate soleggiate. Finalmente, grazie a queste 3 idee belle ma economiche per chiudere il balcone, non dovremo più preoccuparci neanche degli sguardi curiosi dei vicini.

Chi ha il pollice verde, poi, potrà già iniziare a vedere i frutti del suo lavoro, con le prime fioriture colorate della stagione. Anche chi non è molto portato per il giardinaggio potrà sperare di avere un balcone o un giardino da favola. Basterà piantare queste 3 piante, le più belle di maggio, alquanto facili da curare e con colori davvero spettacolari.

I nostri vicini invidieranno il nostro balcone o giardino e noi saremo felicissimi di questo risultato.

Questi i 3 stupendi fiori da piantare a maggio in giardino e in vaso per abbellire la nostra casa come mai prima d’ora

Tra le coltivazioni che non potremo lasciarci scappare in questo periodo ci sono sicuramente i bulbi estivi.

I tulipani, in particolare, sono facili da coltivare e sono quindi adatti anche a chi non ha molta dimestichezza con il verde. La loro fioritura è abbastanza veloce, il che ci permetterà di vedere grandi risultati in pochissimo tempo.

Sono perfetti per questo periodo anche i gladioli e le begonie. Questi 3 stupendi fiori da piantare a maggio sono perfetti per colorare la nostra casa, ma non solo. Potremo sfruttare anche altre 2 idee per avere giardini o vasi fioriti già da ora.

Per avere un prato fiorito alla velocità della luce

Se il nostro obiettivo fosse riempire vasi e giardini con dei bei fiori colorati, non dovremmo avere alcun dubbio.

Dovremmo trapiantare le pratoline. Il periodo migliore per seminare queste piante è l’autunno, ma è in primavera che andranno trapiantante in piena terra.

Sono molto simili alle margherite e amano stare in posizione soleggiata, ma non tollerano bene il caldo esagerato. Potremo, però, anche lasciarle nei vasi. In questo caso dovremo ricordarci di coltivarle in un terreno ricco di sostanza organica e ben compatto.

Ecco le soluzioni più semplici e immediate

In questo periodo, inoltre, potremo contare anche sulla fioritura di pianta meravigliose, come la regina di maggio, la rosa. A tal proposito, oltre a curare e potare le rose, dovremo effettuare questo semplice gesto per proteggerle da erbe infestanti e siccità.

La soluzione più facile, però, sarà comprare piante già fiorite in vivaio. Potremo trapiantarle nel nostro giardino, o lasciarle direttamente in vaso. In questo modo dimezzeremo i tempi di lavoro, e avremo subito un giardino o un balcone fiorito da favola.

