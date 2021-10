Questi i 3 segreti per conservare l’intensità del colore nero sui vestiti il più a lungo possibile

Tutti abbiamo capi neri nel guardaroba e per molti è il colore preferito e predominante. In fondo “il nero rende la vita molto più semplice. Tutto si abbina al nero, specialmente al nero” scriveva la scrittrice americana Nora Ephron. E aveva ragione. Il nero è non passa mai di moda e fa sempre tendenza. Ma i capi di color nero, o comunque scuri, richiedono molta attenzione nel lavaggio perché il rischio di scolorirli velocemente è molto probabile. È normale quindi chiedersi come impedire che i capi scuri sbiadiscano. Questi i 3 segreti, quindi, per conservare l’intensità del colore nero sui vestiti il più a lungo possibile.

Consiglio numero 1

Per evitare che i vestiti neri sbiadiscano è fondamentale scegliere il giusto programma della lavatrice. Il capo andrebbe manipolato il meno possibile. Il primo consiglio, quindi, sarebbe quello di lavarlo a mano. Questo perché i lavaggi in lavatrice fanno perdere al capo la tintura più velocemente, soprattutto con le fibre naturali (le fibre naturali infatti sono molto assorbenti e la tintura utilizzata è molto solubile). Ma se non possiamo fare a meno di utilizzare la lavatrice, sarebbe consigliabile lavare il vestito al rovescio e optare per un ciclo freddo e delicato e un detersivo liquido eco-friendly. Evitare però l’asciugatrice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Le fibre sintetiche hanno un rapporto diverso con l’acqua e per questo sbiadiscono di meno. Il colorante utilizzato per tessuti meno assorbenti, come poliestere e nylon, infatti, tende a essere più resistente rispetto a quello impiegato per le fibre naturali.

Consiglio numero 2 per i capi

È importante evitare di lavare frequentemente i vestiti neri per mantenere l’intensità del colore. Quindi, in caso di macchie, sarebbe consigliabile pulirle con una piccola quantità di sapone non comedogenico e acqua, utilizzando uno spazzolino da denti con setole morbide. In caso di macchie lasciate dal deodorante, è bene usare uno smacchiatore prima di lavare i capi scuri.

Consiglio numero 3

Teniamo i capi scuri lontano dal sole e dall’umidità. La luce UV è la prima causa di sbiadimento per l’abbigliamento di colore scuro. Se vogliamo che i colori rimangano brillanti, lasciamo asciugare i capi scuri all’ombra.

I cappotti sono capi molto suscettibili alla muffa, quindi è importante conservarli in uno spazio protetto dall’umidità e dalle tarme. Una buona idea sarebbe utilizzare un repellente per tarme naturale come la lavanda.

Questi i 3 segreti per conservare l’intensità del colore nero sui vestiti il più a lungo possibile

Abbiamo visto come proteggere il colore dei nostri capi scuri in poche mosse. Questi accorgimenti ci permetteranno di conservare nel tempo il colore scuro del nostro capo preferito.

Concludiamo con due ultime tips. Evitiamo di spazzolare gli abiti scuri. Inoltre per quelli in seta, indossiamo un foulard per il trucco sia quando li indossiamo sia quando li togliamo per evitare di lasciare segni.

Approfondimento

Per prevenire i pallini sugli indumenti e avere capi sempre nuovi ecco il metodo di lavaggio