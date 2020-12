È una ricetta che nasce come dolce dalla tradizione tedesca. Ma quella che vogliamo proporre oggi è una sua versione salata perfetta da servire durante le feste con gli amici. Questi golosi bomboloni salati conquisteranno tutti: vediamo insieme come prepararli.

Ingredienti per l’impasto

400 gr. di farina 00;

15 gr. di lievito di birra in polvere;

200 gr. di patate;

1 uovo;

2 cucchiaini di zucchero;

1 cucchiaio di sale;

50 gr. di olio evo;

40 ml. di latte parzialmente scremato.

Ingredienti per la farcitura e frittura

300 gr. di spinaci;

150 gr. di mozzarella;

100 gr. di pomodori pachino;

1 litro di olio di semi;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione dell’impasto

Far lessare le patate in una pentola con acqua bollente e sale. Scolare, pelare e schiacciarle con lo schiaccia patate. Unire la farina al lievito in polvere, aggiungere lo zucchero. Unire le patate schiacciate, il latte, l’uovo, l’olio e il sale. Iniziare a lavorare l’impasto finché sarà liscio ed omogeneo. Formare una pallina e metterlo dentro una ciotola. Dopo circa un’ora, l’impasto dovrebbe aver raddoppiato le sue dimensioni. Quindi, tagliarlo a metà ed iniziare a lavorarlo con il mattarello. Con delle formine tonde, creare dei cerchi di circa 6 centimetri di diametro (nel caso, usare un bicchiere delle stesse dimensioni). Farli riposare ancora un’ora coperti da un canovaccio. Stenderli su un piano infarinato con un mattarello per renderli più larghi al fine di contenere meglio il ripieno. Dovranno essere spessi circa un centimetro.

Preparare la farcitura

Lavare e tritare gli spinaci, metterli in una ciotola ed unirli alla mozzarella tagliata a cubetti e ai pomodorini tagliati a tocchetti. Mescolare con un cucchiaio aggiungendo sale, pepe. È arrivato il momento di farcire i nostri bomboloni: con un cucchiaio, mettere al centro del dischetto la farcitura e con un altro dischetto chiudere sigillando bene i bordi. Ripetere l’operazione per ogni bombolone. Preparare una pentola piena d’olio per friggere e, una volta caldo, immergere con attenzione un paio di bomboloni alla volta. Farli dorare uniformemente e, con l’aiuto di una schiumarola, adagiarli su carta per fritti. Lasciarli intiepidire leggermente e servirli. Questi golosi bomboloni salati conquisteranno tutti con la loro golosità e croccantezza.

