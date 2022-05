I gatti sono animali che quasi tutti amano: la loro intelligenza e la loro indipendenza sono davvero incredibili. Ammettiamo che a volte possono essere considerati un po’ antipatici, ma in realtà sanno essere a modo loro affettuosi e giocherelloni.

A proposito di intelligenza, ci sono alcuni mici che battono tutti e sorprendono per le loro fenomenali capacità. Oggi ne conosciamo in particolare tre davvero molto scaltri. Questi gatti sono intelligentissimi e ci lasceranno davvero di stucco, andiamo a conoscerli.

Un’intelligenza fuori dal comune

Iniziamo parlando del gatto Balinese, che è una sorta di versione a pelo lungo del Siamese. Si tratta di una razza molto attiva, che ama investigare ogni singola mossa del padrone per capire sempre cosa stia facendo. Ha una mente molto brillante, che va impegnata con passatempi intelligenti. Ci sono dei giochi appositi, simili a puzzle, che mettono alla prova l’attenzione e la rapidità mentale del gatto. Acquistiamone qualcuno per il Balinese, li amerà.

Il Balinese è anche molto attivo fisicamente, quindi assicuriamoci che abbia spazio per arrampicarsi e saltare in giro. Cerchiamo di metterlo a suo agio in tutte queste maniere e ci ricompenserà con tanto amore.

Proseguiamo con il Burmese, un gatto amichevole ed energico, che ama stare con le persone. Si tratta anche di un gatto intelligentissimo e che può imparare dei trucchi come il più brillante dei cani. Proprio come un cane, può anche imparare a giocare al riporto. Riusciremo persino ad addestrarlo a stare al guinzaglio, se vogliamo portarlo in giro. Simpatico ed intelligente, il Burmese ci darà grandi soddisfazioni.

Questi gatti sono intelligentissimi e ci lasceranno a bocca aperta per la loro scaltrezza

Concludiamo con il Korat, un gatto piuttosto raro che proviene dalla Thailandia. Nella sua madrepatria si dice che sia un gatto che porta fortuna. Il gatto di questa razza è particolarmente attento a tutto ciò che gli capita e dimostra un’intelligenza fuori dal comune nel capire ciò che accade attorno a lui.

Ama giocare e anche lui è abbastanza brillante da imparare il riporto. Inoltre è facile da educare, quindi possiamo insegnargli a non disturbarci quando siamo al lavoro al computer, oppure gli possiamo far capire che non deve dormire con noi.

Il Korat adora i giocattoli e vuole ricevere tante attenzioni dalla sua famiglia. Accontentiamolo per andare sempre d’accordo con lui e conquistarci la fiducia di un gatto di rara intelligenza.

