Questi gatti amatissimi dal web e che sembrano degli alieni sono tra i più docili e affettuosi al mondo. Occhi grandi ed espressivi, enormi orecchie appuntite, pelle morbida e mancanza completa o quasi di pelo. Li chiamano gatti sfinge o egiziani (Sphynx cat) proprio in virtù del tratto distintivo della razza, l’ultima caratteristica citata. Questa è dovuta ad una mutazione totalmente naturale del gene recessivo hr, successivamente portata avanti con un meccanismo di selezione della razza. L’aspetto di questi gatti divide le persone tra chi li trova assolutamente adorabili e li apprezza per la loro unicità e chi, invece, ritiene siano sgradevoli a vedersi.

Solo su Instagram, l’hashtag #SphynxCat conta ben due milioni di condivisioni. Si può dire che negli ultimi anni, grazie anche alla rete, questa razza abbia acquisito una popolarità sempre maggiore. Ma la ragione non è solo il loro aspetto particolare, che non deve assolutamente occultare le caratteristiche per cui sono felicemente noti tra gli amanti dei felini.

Questi gatti amatissimi dal web e che sembrano degli alieni sono tra i più docili e affettuosi al mondo

Contrariamente a quanto suggerisce il loro sguardo, spesso apparentemente minaccioso, i gatti egiziani tendono ad avere un carattere estremamente socievole e ad affezionarsi molto al padrone. Tanto da essersi guadagnati la pur discutibile nomea di “gatti-cani“. Richiedono molta attenzione, poiché amano giocare e trascorrere le giornate in compagnia degli uomini. Pertanto, non amano essere lasciati soli per lunghi periodi ed è consigliabile non adottarne se non si ha molto tempo da dedicargli. Ma per chi ama gli animali particolarmente affettuosi, sono decisamente l’ideale. Trattasi di gatti molto curiosi, intelligenti e vivaci, nonché per nulla diffidenti. Inoltre, è un gatto esclusivamente di appartamento, adatto soprattutto a chi non possiede una casa dotata di giardino o cortile. Da ricordare che soffrono molto il freddo e che, quando espongono al sole, è bene spalmargli addosso una crema protettiva ad elevato SPF e pulirlo con delle salviette inumidite quando suda. A differenza degli altri gatti, non lo fanno solo dalle estremità delle zampe, ma dall’intero corpo. Si consiglia, pertanto, di fargli il bagno almeno una volta a settimana nei periodi più caldi.

Il fatto che siano privi di pelo può renderli un’alternativa per chi ama i gatti ma ne è allergico. Purtroppo, non è detto che sia così. L’allergia è spesso causata dalla proteina Fel D1 prodotta da tutti i gatti, in modo particolare dagli esemplari maschi.

Gli Sphynx possono avere diversi tipi di pelle

Tutti quanti i gatti sfinge sono completamente o quasi privi di pelo. Tuttavia, la loro pelle può presentare una diversa consistenza al tatto. Si divide in tre tipi: rubber, peach o wax. A contatto con la mano, il loro mantello restituirà la sensazione di avere appena toccato del materiale antiscivolo. Nel secondo caso, della buccia di una pesca. Nel terzo, vera e propria cera. La colorazione può essere invece tigrata, a macchie, a punti o simile a quella delle tartarughe. Un’altra curiosa caratteristica che rende ancora più particolare questa razza piena di sorprese.