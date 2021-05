Pochi lo sanno, ma esistono dei fiori capaci di stupire in ogni occasione e contesto. Parliamo delle rose, piante perfette sia come regalo cortese che come ornamento per i giardini più eleganti e invidiati. Ma come scegliere la rosa giusta per ogni occasione?

Per farlo è necessario conoscere alcuni particolari da appassionati. Infatti, questi fiori sono veramente perfetti per stupire in qualsiasi occasione ma per sceglierli è necessario seguire questo semplice consiglio da esperti.

Le differenze che pochi conoscono

Comprare una rosa sembra quasi un gesto scontato e sempre vincente. Quale innamorata non apprezzerà infatti una rosa rossa comprata da qualsiasi fioraio? E quale giardino non sarà elegante con al suo centro una bella rosa fiorita? Purtroppo, non è sempre così facile fare l’acquisto giusto, come ogni appassionato di giardinaggio ben sa.

Le rose, infatti, sono una specie floreale composta da piante dalle diverse caratteristiche e dai diversi usi. Se si vuole realmente fare bella figura, è necessario conoscere almeno una distinzione di base che differenzia profondamente una rosa dall’altra.

Per scegliere la rosa perfetta per qualsiasi occasione è necessario conoscere quali sono le differenze tra rose antiche, moderne e inglesi. In particolare:

a) le rose antiche sono varietà coltivate prima del 1800. Queste rose sono caratterizzate da colori tra il rosso pallido e il bianco e da una sola fioritura annuale. Allo stesso tempo, però, quasi tutte sono accomunate da un intenso e persistente profumo. Perfette per creare dei piccoli cespugli informali, sanno donare un tocco di classe ad ogni giardino;

b) le rose moderne, chiamate anche “ibridi di tea”, sono le classiche rose dell’immaginario comune. Presentano un bocciolo allungato, colori vivaci e sono spesso rifiorenti. Purtroppo, però, quasi tutte quante le rose appartenenti a questa categoria non profumano. Perfette per essere recise, richiedono una certa maestria e particolare attenzione per ottenere dei fiori dai dai lunghi steli;

c) le rose inglesi sono le più “moderne” e presentano delle caratteristiche intermedie tra le due categorie prima presentate. Sono infatti rifiorenti, profumate e mostrano una vasta gamma di colori. Sono inoltre resistenti e versatili, facendo una bellissima figura in qualsiasi giardino.

Una volta scoperte queste differenze, ogni padrone di casa con il pollice verde non potrà più sbagliare.

