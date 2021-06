Giugno è il mese in cui riprendere i lavori in giardino. Del resto, con il bel tempo aumenta la voglia di godere gli spazi esterni, vivere il fresco delle belle serate o il calore del sole pomeridiano. La fatica è tanta, così come le cose a cui pensare: dal potare le piante al liberare il giardino dalle erbacce, dal concimare all’irrigare. Un giardino in cui ricreare un’atmosfera magica e rilassata.

Questi fiori molto scenografici e dai colori brillanti non richiedono nessuna cura e renderanno il giardino lussureggiante

Un elemento molto scenografico che può contribuire a rendere il giardino davvero speciale è la bordura, una specie di anticamera dell’aiuola. Con le bordure si possono delimitare un prato, un laghetto artificiale, impreziosire l’ingresso o decorare la base di un muro di ingresso. Generalmente la scelta delle piante e fiori da piantare come bordura è dettata dal proprio buongusto.

Ma molto spesso, lasciandoci guidare unicamente dall’estetica dimentichiamo la funzionalità. Capita così, di coltivare fiori bellissimi ma molto delicati o che necessitano delle nostre costanti cure. E di ritrovare questi fiori, alla nostra prima assenza, seccati. Il consiglio degli Esperti di ProiezionidiBorsa è di scegliere delle specie resistenti, capaci di non morire in assenza di acqua. Le piante ideali per avere una bordura sempre perfetta sono quelle che si auto-seminano, capaci cioè, anno dopo anno, di riempire gli spazi senza alcun nostro intervento. Queste piante, con il tempo, risulteranno resistenti, sempre rigogliose e folte e quindi anche economiche.

Centranthus Ruber

Il primo è il Centranthus Ruber, anche conosciuto come valeriana rossa o lattarola. Si tratta di un’erbacea perenne, molto resistente, che forma cespi che possono raggiungere anche i 90 cm di altezza. Il suo fiore, dal colore rosa acceso e brillante, riempirà di luce il giardino da primavera inoltrata.

Phlox

La Phlox si caratterizza per i suoi fiori a forma di stella color lilla o rosa che fioriscono già dalla primavera. La Phlox cresce bene anche nei giardini rocciosi e ha il vantaggio di riempire di colore le aiuole sia nelle varietà striscianti che in quelle erette.

Centranthus Ruber e Phlox: il nostro consiglio è di scegliere questi fiori molto scenografici e dai colori brillanti che non richiedono nessuna cura e renderanno il giardino lussureggiante.

