La primavera è la stagione della rinascita con i suoi fiori che sbocciano suscitando meraviglia negli occhi di noi che li ammiriamo.

Questo, infatti, il periodo migliore per vedere fiorire le piante e godere della loro immane bellezza.

Basta avere la fortuna di poter godere di una passeggiata, per ammirare la magnificenza di ciò che ci circonda in tutte le sue sfaccettature.

Sono tante le varietà di piante e fiori. Così tante che sarà capitato a tutti noi di vederne alcuni e non essere in grado di specificarne la tipologia.

Questi fiori dal colore incantevole sono invece una spezia dal profumo delicato e sapore deciso adatto per portare in tavola l’essenza del bosco

Basta avere la fortuna di passeggiare lungo una strada di montagna, per notare dei fiori che sono bellissimi. Di un colore incantevole che non possono non attirare la nostra attenzione.

In alcuni tratti ve ne sono così tanti da formare delle macchie bellissime!

Eppure, questi fiori dal colore incantevole sono invece una spezia dal profumo delicato e sapore deciso utile per portare in tavola l’essenza del bosco.

Stiamo parlando del timo tigrillo, una varietà di timo selvatico.

Questo aroma dal profumo delicato e dal sapore intenso, una volta utilizzato porterà sulle nostre tavole l’essenza del bosco.

Non ci resta quindi che raccogliere questi fiori dal colore incantevole e che sono invece una spezia dal profumo delicato e sapore deciso adatto per portare in tavola l’essenza del bosco.

Li potremmo infatti utilizzare freschi per decorare i nostri piatti.

E nello stesso tempo impiegarli come aroma per esaltare il gusto delle nostre ricette, specie quelle a base di carne.

Ma il timo può essere essiccato così da averlo disponibile tutto l’anno?

La risposta a questa domanda è sicuramente affermativa. Per conservarlo basta mettere insieme i rametti di timo, legarli alla base con un filo e metterli a testa in giù in una stanza al buio. Una volta che le foglie saranno secche, potranno essere conservate in un barattolo di vetro per circa un anno.

Ovviamente questo è il periodo ottimale per utilizzarlo fresco il timo e magari farne scorta, essiccandolo per averlo poi sempre disponibile in cucina.

A quali ricette si può abbinare?

Si abbina bene con i piatti a base di carne.

Ma per avere un piatto sublime l’ideale sarebbe utilizzare questo aroma per cucinare il coniglio.

Vediamo come procedere!

Sciacquare la carne e riporla in una casseruola insieme all’olio, al timo e allo scalogno precedentemente sminuzzato.

Appena rosolato aggiungere il vino bianco e sfumare.

A quel punto aggiungere carote e patate, salare a nostro piacimento e a casseruola coperta far cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti.

Il profumo di questo piatto inebrierà la nostra cucina.

Alla fine, possiamo aggiungere per decorare il piatto questi fiori dal colore incantevole che abbiamo visto essere invece una spezia dal profumo delicato e sapore deciso utile per portare in tavola l’essenza del bosco.

