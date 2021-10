Ad un certo punto della nostra vita tutti noi abbiamo sperimentato almeno una volta un dolore o fastidio alla schiena. Sedentarietà, cattiva postura e, più in generale, abitudini di vita sbagliate sono tra i fattori più comuni di questo disturbo che colpisce tantissime persone.

Molto spesso i fastidi alla schiena arrivano anche da un allenamento scorretto, che si focalizza troppo su altri muscoli del corpo e non abbastanza sui muscoli della schiena. La conseguenza è che i muscoli della schiena non verranno sviluppati abbastanza e ci porteranno a sperimentare dolori e acciacchi.

La prima cosa da fare quando sperimentiamo questo tipo di disturbo è contattare il nostro medico. Solo lui sarà in grado di escludere patologie più serie ed eventualmente indirizzarci su una corretta terapia. Ma se non ci sono altre patologie dietro, questi esercizi potrebbero aiutare a rafforzare i muscoli della schiena.

Anche nel caso di questi esercizi è sempre bene affidarsi a un personal trainer o al nostro allenatore di fiducia, in modo da essere certi di eseguire il movimento correttamente. Un movimento scorretto, purtroppo, potrebbe portare a peggiorare il problema anziché migliorarlo.

Gli esercizi qui riportati hanno lo scopo di allungare e rafforzare tutti i muscoli della schiena, rilassando la colonna vertebrale e i muscoli attorno più forti.

A pancia in giù

Per fare questo esercizio dovremo sdraiarci a pancia in giù, con le gambe tese e i piedi congiunti. A questo punto possiamo iniziare ad allungare le braccia in avanti, mantenendo le spalle indietro e spingendo con l’osso pubico sul pavimento. L’esercizio consiste nell’alzare leggermente il braccio destro e la gamba sinistra e, viceversa, la gamba destra e il braccio sinistro.

Dovremo ripetere questo esercizio per 3 volte lasciando gli arti in sospensione per 45 secondi ciascuno. Questo esercizio può essere fatto anche senza essere stesi. Ci mettiamo “a gattoni” su un tappetino (dunque con le ginocchia piegate che poggiano a terra e le braccia stese perpendicolari, come se fossimo un animale a 4 zampe), e facciamo la stessa cosa. Stendiamo il braccio destro e la gamba sinistra e, viceversa, la gamba destra e il braccio sinistro, formando un’unica linea orizzontale che va dalla mano al piede.

Il ponte

Per fare il ponte basterà sdraiarci su un tappetino in posizione supina. Pieghiamo le ginocchia e con i talloni ci avviciniamo verso i glutei. Mettiamo le braccia a terra lungo i fianchi e solleviamo i glutei, mantenendo la posizione per circa 15 secondi. Ripetiamo l’esercizio per 3 volte. Non dimentichiamo, dopo aver fatto gli esercizi, di fare stretching in modo da scaricare la zona lombare.

Bastano questi pochi esercizi da fare tutti i giorni a casa in soli 15 minuti per tenersi in forma e avere risultati come in palestra.