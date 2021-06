Abbiamo già visto come riuscire ad allenarsi bene a casa senza dover andare in palestra. Non serve molto, solo un po’ di costanza e buona volontà. Lo yoga ci aiuta, perché non è difficile da fare e non richiede attrezzi speciali. Con lo yoga riusciamo ad avere parecchi benefici mentali ed emotivi, ed allo stesso tempo riusciamo a tonificare diverse parti del nostro corpo. Oggi vediamo come questi esercizi di yoga, semplicissimi ma molto efficaci, faranno diventare le gambe toniche e sode da far invidia.

Prima di iniziare riscaldiamo il corpo

È fondamentale riscaldare il corpo prima di qualsiasi esercizio fisico. Questo ci permette di mettere i muscoli nel migliore stato fisico per poter lavorare bene come noi vogliamo. Non dimentichiamoci mai del riscaldamento. Che sia dello stretching, delle rotazioni delle braccia, o qualsiasi altra cosa leggera. Prima di uno sforzo è bene riscaldare muscoli e tendini. Nel nostro caso, prima di iniziare con gli esercizi di yoga per tonificare le gambe, possiamo eseguire qualche volta il Saluto al Sole. Questo è un esercizio completo e utilissimo per migliorare i problemi a schiena e a legamenti, e per stirare bene tutto il corpo.

Questi esercizi faranno diventare le gambe toniche e sode da far invidia

La prima posizione che ci interessa è la cosiddetta “posizione della dea”. Questa posizione tonifica e fortifica l’esterno coscia, i quadricipiti e i glutei. La “posizione della sedia” ci aiuta a fortificare le caviglie, coscia e glutei e migliora la postura. La stessa cosa vale per le tre “posizioni del guerriero”. Per concederci un attimo di pausa e allungare ogni angolo del corpo, la “posizione del triangolo” è quello che fa per noi. Concludiamo con tre posizioni. La “posizione della luna crescente” tonifica l’interno coscia mentre la “posizione del piccione reale” rende più elastici i fianchi allungando i muscoli del bacino. Finiamo con la “posizione dell’albero” per migliorare l’equilibrio. Allunghiamo i muscoli, come all’inizio.