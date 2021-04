Gli ingredienti presenti in dispensa, in bagno o cucina sono spesso validi alleati per il benessere naturale. Imparare a conoscerne le proprietà e tutti i possibili abbinamenti consente di ottenere effetti incredibili. La Redazione mostrerà quali scrub usare per corpo e viso, distinguendoli in base all’effetto da ottenere. Purificanti, illuminanti o snellenti, tutti questi eccezionali scrub naturali sono fantastici per pelle del viso e del corpo e risolvono tantissimi problemi. Ecco subito come realizzarli in poche mosse.

Effetto purificante

Il primo scrub serve a purificare corpo o il viso da cellule morte e impurità. Mescolare due cucchiai di zucchero di canna, uno di succo di limone e qualche goccia di olio di mandorle o di olio essenziale di lavanda. Massaggiare sulla zona interessata e ripulire il tutto con acqua e sapone neutro. Poiché questi eccezionali scrub naturali sono fantastici per pelle del viso e del corpo e risolvono tantissimi problemi, eccone subito degli altri.

Illuminante

Esiste un ingrediente che più di tutti riesce a illuminare la pelle donandole anche elasticità e morbidezza. Si tratta dell’olio d’oliva, da mescolare con lo zucchero di canna. Due cucchiai del primo e uno del secondo realizzeranno uno scrub illuminante perfetto per molte zone del corpo. Applicare come descritto sopra.

Contro la cellulite

Mescolare 6 cucchiai di sale grosso con la scorza degli agrumi presenti in giardino o in casa. Aggiungere un po’ di cannella e coprire con olio d’oliva. Massaggiarlo su glutei e cosce con movimenti circolatori. Risciacquare con acqua tiepida.

Snellire il corpo

Niente di meglio del caffè per snellire punti precisi del corpo. Questo rappresenta anche un riciclo creativo della posa di questo alimento. Aggiungere anche dell’olio d’oliva e pochissimo sale. Applicare su corpo o viso e ripulire il tutto.

Prima della depilazione

Prima della depilazione e per evitare la crescita sottopelle dei nuovi peli consigliamo quest’altro scrub. Usare 6 cucchiai abbondanti di olio di riso, 5 cucchiai di sale grosso e la metà di sale fino. Aggiungere anche una decina di gocce di olio essenziale preferito come quello al limone o il tea tree oil.

Applicarlo sulle zone interessate dopo dell’epilazione consentirà di contrastare la nascita di peli sottopelle e di lenire la cute. È possibile anche applicarlo prima della depilazione per esfoliare la zona. Per sapere invece altri ingredienti comuni da impiegare per una maschera contro i capelli danneggiati ecco un’altra pratica guida.