Avere una propria piscina da poter sfruttare è una comodità non da poco. In particolare in questo periodo dell’anno, dove il caldo e l’afa iniziano a farla da padroni.

Per godere al massimo dell’esperienza rilassante nella propria vasca personale, però, è necessario mantenerla costantemente pulita e igienizzata. In un articolo precedente avevamo già visto come il bicarbonato potesse aiutarci nelle pulizie della piscina.

Ma non è il solo rimedio a costo zero al quale possiamo ricorrere. Vi sono infatti un paio di trucchetti basati sull’utilizzo di semplici oggetti che mai avremmo pensato potessero essere così importanti. Vediamo qui quali sono, con l’aiuto della nostra Redazione.

In pochi penserebbero che questi due oggetti possono essere fondamentali per la pulizia completa della piscina

È incredibile come a volte dei prodotti che utilizziamo normalmente in tutt’altro ambito possano essere efficaci anche per altri scopi. Ma non è la prima volta che ci capita. Avevamo già spiegato, ad esempio, l’utilità di uno spicchio di cipolla bianca per smacchiare le tovaglie ingiallite. O come le pastiglie della lavastoviglie siano incredibilmente efficaci per pulire questo elettrodomestico.

La stessa cosa accade per la nostra piscina. In questo caso i due prodotti che ci daranno una mano sono un paio di collant e qualche pallina da tennis. In pochi penserebbero che Questi due oggetti possono essere fondamentali per la pulizia completa della piscina. È normale che possa sembrare strano e avere delle perplessità, ma il motivo è semplice ed è subito spiegato.

Pulizia ottimale e senza spese

I vecchi collant fanno da filtro per la sporcizia nella vasca e la raccolgono prima che possa raggiungere il sistema di filtraggio. Dovremo solo avvolgerli attorno al cestello dello skimmer o al retino che usiamo in superficie, e lo sporco resterà intrappolato nel tessuto. Ricordiamoci di cambiarli periodicamente quando avranno raccolto abbastanza residui.

Con le palline da tennis invece riusciremo ad assorbire tutti gli oli che finiscono nell’acqua, come le lozioni abbronzanti o il trucco. Basta gettarne qualcuna nella vasca e lasciarla agire per un po’.

Ecco spiegato perché questi due prodotti possono diventare i nostri migliori alleati per la pulizia della piscina.