Paese che vai, dolce di Carnevale che trovi. Tutti conoscono le chiacchiere, le castagnole o le zeppole. Ma chi ha mai sentito parlare dei semla? Questi dolcetti svedesi sono una bomba di golosità per il martedì grasso. Si tratta di soffici brioche al cardamomo farcite con pasta di mandorle e panna. Ecco come prepararle.

Gli ingredienti necessari per preparare i semla

Ecco tutto il necessario per preparare 15 deliziosi semla.

Per le brioche:

a) 100 grammi di burro;

b) 300 ml di latte;

c) 50 grammi di lievito fresco per dolci;

d) un cucchiaino di cardamomo in polvere;

e) mezzo cucchiaino di sale;

f) 85 grammi di zucchero;

g) 550 grammi di farina 00;

h) un uovo;

i) zucchero a velo a piacere per decorare.

Per il ripieno:

a) 200 grammi di pasta di mandorle;

b) 100 ml di latte;

c) 300 ml di panna liquida.

Procedimento

Per preparare i semla ci vuole pazienza. Infatti, l’impasto deve lievitare. Ma il risultato è garantito: questi dolcetti svedesi sono una bomba di golosità per il martedì grasso. Ecco tutti i passaggi da seguire:

a) in un pentolino, sciogliere il burro, aggiungere il latte e far riscaldare il tutto;

b) nel frattempo, sbriciolare il lievito e mescolarlo al cardamomo in polvere;

c) versare in una ciotola il latte caldo con il burro e aggiungere il mix di lievito e cardamomo;

d) mescolare fino a quando il lievito non si è sciolto completamente, poi aggiungere il sale, lo zucchero e la farina;

e) lavorare l’impasto per circa quindici minuti, poi lasciar riposare nella ciotola per quaranta minuti (o finché il volume dell’impasto non raddoppia);

f) tagliare l’impasto in quindici pezzi e dare a ogni porzione la forma di una brioche rotonda;

g) disporre le brioche su una teglia foderata con carta da forno e lasciarle riposare per circa un’ora (o finché non raddoppiano di volume);

h) sbattere l’uovo e spennellarlo sulle brioche;

i) cuocere in forno preriscaldato a 225 °C per 8-10 minuti (o finché la superficie dei semla non è dorata).

Preparare il ripieno

Una volta che le brioche si sono raffreddate, si può procedere con il ripieno:

a) tagliare in due le brioche e mettere da parte la metà superiore;

b) rimuovere la mollica della metà inferiore delle brioche per creare una conca in cui spalmare il ripieno (ma non buttare via la mollica!);

c) sbriciolare la pasta di mandorle e mescolarla alla mollica e al latte, fino a ottenere una crema spalmabile;

d) montare la panna;

e) spalmare la crema di mandorle nella cavità delle brioche, poi coprire con un generoso strato di panna montata;

f) adagiare la metà superiore delle brioche sulla panna montata;

g) spolverizzare con zucchero a velo e servire.

Tutti impazziranno per i semla: questi dolcetti svedesi sono una bomba di golosità per il martedì grasso!