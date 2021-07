Capita a molti di noi di finire un pasto e di essere satolli, ma di avere in fondo in fondo ancora una piccola voglia di qualcosa di dolce. Se si desidera soddisfarla tenendosi però il più possibile leggeri ecco una ricetta estremamente facile da portare in tavola. Infatti questi dolcetti al cocco senza cottura sono semplici e veloci e conquisteranno i palati più difficili. Scopriamo subito come possiamo preparare un delizioso dessert senza nemmeno accendere il forno.

Gli ingredienti necessari per 5 persone

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

500 millilitri del latte che si preferisce; 100 grammi di eritritolo a velo (oppure zucchero); 120 grammi di farina di cocco; cocco rapè quanto basta.

Questi dolcetti al cocco senza cottura sono semplici e veloci e conquisteranno i palati più difficili

Prima di tutto mettere il latte all’interno di un pentolino. Come abbiamo già specificato si può scegliere quello che si preferisce sia quello intero che quello scremato. Se però si desidera fare una ricetta vegana si può anche optare per uno di origine vegetale. Inserire nel liquido l’eritritolo e lasciare andare a fiamma dolce fino all’ebollizione. Il latte dovrebbe assumere un colore giallastro e cominciare a formare delle bolle sulla superficie. Versare in una ciotola e aggiungere la farina. Questa serve a compattare il tutto.

Il risultato finale dovrebbe essere una pasta facile da modellare con le mani. Prendere il composto e metterlo dentro un recipiente, coprendolo con la pellicola alimentare. Mettere in frigorifero per un’ora. Una volta rassodato, basta tirarlo fuori e tagliarlo nella forma in cui si preferisce. Consigliamo di creare tanti piccoli cubetti monoporzione. Quando si ha completato questa operazione, impanarli uno ad uno nel cocco rapè in modo da ottenere un topping delizioso. Ogni quadratino apporta all’incirca solo 33 calorie. Queste però andranno inevitabilmente aumentando se si sceglierà lo zucchero normale.

Approfondimento

Solo 50 calorie in questo dolce gelato sano e semplice da preparare a casa