Ci apprestiamo a vivere gli ultimi mesi di lotta contro la pandemia. Purtroppo le misure restrittive non finiranno presto. Dovremo, di conseguenza, continuare ad avere pazienza. Per stringere i denti e cercare di distrarci il più possibile ci sono diverse cose che possiamo fare. Una delle migliori, e di certo una delle più amate dagli italiani, è quella di sbizzarrirsi ai fornelli. Difatti in un mondo dove una delle poche cose rimaste lecite è stare a casa in famiglia, cosa c’è di meglio di preparare per tutti un ottimo dessert? Per questo tra poco sveleremo una ricetta perfetta per questo obbiettivo. Infatti questi dolcetti al cocco facilissimi da preparare faranno impazzire tutta la famiglia.

Un profumo invitante

Prima di poter rivivere la domenica pomeriggio come molti di noi erano abituati a fare ci vorrà del tempo. Per ora dovremo dunque continuare a goderci cosa c’è in televisione e sfruttare al meglio queste giornate per passarle con le persone che amiamo. Proprio per fare un regalo a quest’ultimi, ed anche a noi ovviamente, potremmo pensare di preparare la ricetta che andremo a vedere tra poco. Infatti, in men che non si dica, tutta la casa si riempirà di un buonissimo profumo al cocco, che allieterà per quanto possibile questa atmosfera pesante. Vediamo dunque come fare questi dolcetti al cocco facilissimi da preparare faranno impazzire tutta la famiglia.

In pochi passaggi

Si tratta di pochi e semplici passaggi che ci permetteranno però di portare in tavola un ottimo dessert, di cui non potremo più fare a meno. Vediamo quali sono gli ingredienti. Per prepararlo ci serviranno solamente cento grammi di zucchero, ottanta di cocco grattugiato e tre albumi. Il procedimento è altrettanto immediato e per nulla complicato. Prendiamo un recipiente e aggiungiamo al suo interno in primis il cocco e, in seguito, lo zucchero.

Uniti questi due ingredienti dunque versiamo anche gli albumi. Iniziamo a mescolare per diversi minuti fino a creare un composto denso. A questo punto diamo sfogo alla fantasia creando le forme che più preferiamo per i nostri biscottini. Andiamo dunque ad infornare. Lasciamo cuocere per quaranta minuti a centocinquanta gradi e, in men che non si dica, i biscotti saranno pronti per essere gustati. In meno di un’ora avremo dato vita ad una ricetta buonissima che renderà il nostro pomeriggio speciale.