Se si è alla ricerca di qualche deliziosa ricetta per organizzare una cena fra amici e parenti consigliamo di non pensare solo alla cucina nostrana. Spesso infatti le culture lontane propongono delle alternative buonissime a cui noi non penseremmo mai. Ecco dunque un’idea che sicuramente ci farà fare un figurone. Questi deliziosi ravioli vegetariani arrivano dall’Afghanistan e sono perfetti per stupire i nostri ospiti. Vediamo insieme quali sono i semplici step per portare in tavola questo primo piatto.

Gli ingredienti necessari

Questa lista ingredienti ha delle dosi per circa 3 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

220 grammi di farina;

120 millilitri di acqua calda;

sale quanto basta;

olio quanto basta;

pepe quanto basta;

scalogno quanto basta;

4 porri di medie dimensioni;

3 testine di aglio;

1 cipolla di medie dimensioni;

400 grammi di pelati;

coriandolo quanto basta;

180 grammi di yogurt acido.

Questi deliziosi ravioli vegetariani arrivano dall’Afghanistan e sono perfetti per stupire i nostri ospiti

Iniziamo con la preparazione della pasta. Basta munirsi di un contenitore capiente e inserire al suo interno la quantità indicata di farina. Mettere a scaldare dell’acqua nel microonde oppure in un pentolino. Poi aggiungerla piano piano al composto per conferirgli elasticità. Mescolare prima con una spatola e incominciare poi a impastare con le mani. Continuare così per almeno cinque minuti. Lasciare un attimo il nostro impasto a riposare coprendolo con un canovaccio da cucina. Nel frattempo preparare il ripieno. Lavare e rimuovere le parti scarto a tutti gli ortaggi presenti nella ricetta. Mettere in una padella l’aglio tritato o spremuto con un filo di olio. Una volta che sarà dorato aggiungere tutte le altre verdure e farle saltare fino a che non risultano completamente dorate e morbide. Il tempo consigliato è di circa 15 minuti a fiamma bassa.

Nel frattempo incominciamo a dividere la pasta in circa 36 pezzi. Stendiamoli con il mattarello ognuno di loro fino a farli diventare molto sottili. Una volta che il ripieno sarà pronto dividerlo su ognuno dei pezzi che abbiamo ottenuto. Infine chiudere ognuno di essi a metà. Ecco pronti I nostri aushak, ovvero i tipici ravioli afghani. Prepariamo dunque una salsa per accompagnarli. Basta mettere a cuocere i pelati insieme alla cipolla tritata e aggiungere il coriandolo, il sale e il pepe. Far restringere la salsa per circa 15 minuti. Una volta pronta, basta mettere a bollire ravioli per 3 minuti. Poi bisogna guarnirli con il sugo e aggiungerci sopra dello yogurt acido.

Approfondimento

Una ricetta alternativa per un purè di patate dal sapore orientale