Riuscire a farsi ubbidire dal proprio cane è un passaggio importante nella relazione tra animale e padrone. In questo modo è possibile vivere più serenamente con il nostro amico ed evitare delle problematiche che potrebbero anche metterlo a rischio.

Farsi obbedire non è però facile, soprattutto con determinate razze di cani, ma non c’è da preoccuparsi. Infatti, questi consigli permettono al padrone di farsi obbedire dal proprio cane. Scopriamo subito come.

Problemi di comunicazione

Moltissime volte i padroni si approcciano ai propri cani pensando che questi siano veramente capaci di capire che cosa dicono loro.

Anche se i cani possano memorizzare un numero limitato di parole o comandi, quello a cui prestano attenzione è altro. I nostri amici a quattro zampe tendono, infatti, a capire le nostre intenzioni attraverso il nostro tono di voce e il nostro linguaggio del corpo. Ecco perché non è tanto importante cosa diciamo con il nostro amico, ma come lo comunichiamo.

Quando, ad esempio, vogliamo rimproverarlo, è importante che il tono della voce e il linguaggio del corpo siano coerenti con il messaggio. Un tono assertivo, ma non minaccioso, sarà molto più utile di tante parole dette in maniera scocciata oppure persino arrabbiata.

La memoria del cane

Il secondo consiglio per farsi ubbidire dal proprio cane è quello di prestare attenzione a quando si rimprovera il proprio cane. Il nostro amico, infatti, una percezione del tempo molto diversa della nostra.

Sarà capace di capire che ha fatto qualcosa di sbagliato quando interrotto esattamente nel momento in cui la sta facendo. Per esempio, se troviamo il nostro cane che morde il divano e lo sgridiamo, possiamo essere sicuri che capirà cosa gli stiamo dicendo. Ma se, al contrario, troviamo il divano morsicchiato da un po’ di tempo e sgridiamo il nostro amico, questo non capirà cosa sta succedendo.

Non riuscirà, cioè, a collegare la rabbia del padrone a qualcosa che non si ricorda neanche di aver fatto. Per questo motivo penserà di essere rimproverato senza motivo.

Un eccesso in questi rimproveri fuori tempo potrebbe portare il nostro amico a non ascoltarci più o a diventare timido e insicuro. In casi limite il nostro fido potrebbe persino diventare potenzialmente aggressivo.

Per questo motivo, in questi casi, è meglio lasciar perdere e aspettare di rivolgersi al proprio amico nel momento giusto. Detto questo, questi consigli permettono al padrone di farsi obbedire dal proprio cane.