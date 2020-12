Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ha un gatto sa che, a volte, capire che cosa non va nel nostro compagno domestico non è così facile. La lingua dei nostri gatti può essere molto diversa dalla nostra, e spesso tendiamo a non capire quando qualcosa non va.

Ecco perché oggi vogliamo aiutare i nostri Lettori a capire di più dei propri mici domestici. Questi consigli permettono ad ogni buon padrone di capire quando il gatto ha freddo. Iniziamo a vedere subito come.

I gatti e il freddo

Partiamo dal presupposto fondamentale che i gatti sopportano molto meno di noi il freddo. Questo è il motivo per cui vedremo spesso i mici cercare con insistenza fonti di calore casalinghe.

I gatti, infatti, sono naturalmente predisposti alla ricerca del calore, tramite dei sensori che permettono ai mici di captare il calore.

Vi è, però, da sottolineare che tali sensi sono poco sviluppati nei cuccioli e tendono a diminuire con il tempo. Per questo motivo più un gatto invecchia più cercherà di stare al caldo.

Ma quali sono le situazioni di effettivo rischio per un gatto durante i periodi di freddo? Come comportarsi in situazioni di pericolo?

Attenzione all’acqua

Nel caso di temperature invernali, è importante stare attenti all’acqua. Per quanto, infatti, i gatti siano resistenti, avere il pelo bagnato durante la stagione fredda potrebbe portarli a stare male.

È da temere, in particolare, il fenomeno dell’ipotermia, durante il quale le funzioni del micio tendono a calare. Nel caso si veda che il micio ha preso freddo, o persino che non si muova più, è importante contattare immediatamente il veterinario.

Per concludere cerchiamo di capire quali sono i segnali che ci indicano che il gatto prova freddo. Proprio come gli uomini, i gatti iniziano a sentire più freddo a partire dalle estremità. Stare attenti che le zampe e il muso siano caldi è importante per mettere il gatto in una situazione di confort domestico.

Infatti, in conclusione, questi consigli permettono ad ogni buon padrone di capire quando il gatto ha freddo.