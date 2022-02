C’è voluto pochissimo tempo eppure sono già diventati mega trend. Tendenza che vedremo anche per quest’estate e di cui, quindi, non possiamo assolutamente fare a meno. Infatti, ci sono dei comodissimi e bellissimi pantaloni dal passato che tornano nelle strade delle grandi città.

Li abbiamo visti in sfilata, nei servizi moda, li abbiamo visti indossare dalle star di Hollywood. E ora arrivano in negozio pronti per conquistare tutti.

Questi pantaloni sono veramente facili da abbinare, quindi non avremo assolutamente problemi nel farlo. Stanno bene con le scarpe basse e anche con le scarpe alte. Possono essere indossati con le T-shirt, maglioni e felpe.

E nascondono anche quelli che possono essere i difetti della gamba. Cosa vogliamo di più? A volte non indossiamo determinati pantaloni perché non ci piacciono le nostre gambe, con questa tipologia di pantalone non ci sarà nessun tipo di problema.

Questi comodi pantaloni direttamente dal passato tornano di moda e stanno già spopolando

I pantaloni di cui parliamo sono quelli larghi: baggy, a palazzo e cargo. Questi tre modelli possono sembrare uguali, ma ovviamente non lo sono. Sono tutti larghi, ma i baggy hanno il cavallo molto basso, quelli a palazzo hanno la gamba che cade dritta e i cargo presentano delle maxi tasche.

Il concetto di base è quello della comodità. Addio pantaloni stretti che segnano e tagliano, e benvenuta utility. In passerella sono stati abbinati in mille modi. Con le camicie couture, top che lasciano la pancia scoperta, blazer over, vestiti e tanto altro.

Il pantalone maxi dunque domina la scena. Missoni li ha portati in passerella, così come Valentino e anche Balenciaga. E questi comodi pantaloni direttamente dal passato tornano di moda grazie alla spring-summer 2022. Tornano di moda perché in realtà andavano super in voga negli anni Novanta. Infatti, il pantalone largo a vita bassa, che lasciava la pancia scoperta, era trend anni ‘90. E oggi torna a dominare la scena e i corpi.

Era molto usato nella musica hip-hop, ma anche dai lavoratori. Ad esempio il pantalone cargo è quello che veniva usato dagli operai. Le sue origini le troviamo negli anni ‘30, ma ancora oggi vengono usati. Questo perché le grandi e numerose tasche sono molto comode per contenere oggetti.

E ora la divisa da lavoro diventa cool e si mixa a tessuti pregiati, come la seta, creando dei look d’avant-garde. Diversi mondi si uniscono creando qualcosa di nuovo.

